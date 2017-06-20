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Евросуд признал дискриминационным закон РФ о гей-пропаганде Печать
20.06.2017 14:10

Евросуд признал дискриминационным закон РФ о гей-пропаганде

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что закон Российской Федерации о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних нарушает права граждан на свободу самовыражения.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в ЕСПЧ с иском обратились активисты ЛГБТ-движения Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев. Суд признал, что российский закон нарушает статью 10 Европейской конвенции о правах человека (свобода выражения мнения) и статью 14 (запрещение дискриминации). Отметим, что в законе речь идет о гей-пропаганде именно для несовершеннолетних.

Согласно решению суда, Россия должна выплатить истцам компенсацию в виде материального и морального ущерба, а также судебных издержек - всего на сумму 49,1 тысячи евро. Решение суда размещено на сайте ЕСПЧ.

Гей-активисты Алексей Киселев, Николай Баев и Николай Алексеев с 2009 по 2012 годы уже привлекались к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

Закон в России, который запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, был принят в 2013 году. Согласно документу, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений считается распространение информации, направленной на формирование у детей нетрадиционных сексуальных установок, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, привлекательности таких отношений, а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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