Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников

Как сообщает "СоцИнформБюро", депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли президентский законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). В поддержку инициативы высказались 377, против проголосовали 36 парламентариев. К слову, против законопроекта выступили коммунисты.

Формулировки документа наделяет ФСО полномочиями по обеспечению защиты персональных данных лиц, находящихся под госохраной. Причем, такая норма появилась в законопроекте ко второму чтению. Эксперты из Transparency International (TI) уже выказали свою обеспокоенность тем, что из всех публичных реестров исчезнет информация о президенте, премьер-министре, руководителе СК, генпрокуроре, спикерах обеих палат парламента и председателях Верховного и Конституционного суда, а также их близких.

По словам главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, принятый закон не повлияет на декларации охраняемых объектов, эти сведения будут публиковаться в обычном режиме. Под запретом окажется только информация о местах пребывания и проживания для безопасности охраняемых ФСО лиц от возможных угроз, например терактов.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале этого года президентом России. После принятия Думой его должен одобрить Совет Федерации и подписать глава государства.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress