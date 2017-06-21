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Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников Печать
21.06.2017 14:59

Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении проголосовали за предоставление ФСО полномочий по охране персональных данных лиц, находящихся под охраной. Закон позволяет засекречивать информацию об имуществе чиновников.

Как сообщает "СоцИнформБюро", депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли президентский законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). В поддержку инициативы высказались 377, против проголосовали 36 парламентариев. К слову, против законопроекта выступили коммунисты.

Формулировки документа наделяет ФСО полномочиями по обеспечению защиты персональных данных лиц, находящихся под госохраной. Причем, такая норма появилась в законопроекте ко второму чтению. Эксперты из Transparency International (TI) уже выказали свою обеспокоенность тем, что из всех публичных реестров исчезнет информация о президенте, премьер-министре, руководителе СК, генпрокуроре, спикерах обеих палат парламента и председателях Верховного и Конституционного суда, а также их близких.

По словам главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, принятый закон не повлияет на декларации охраняемых объектов, эти сведения будут публиковаться в обычном режиме. Под запретом окажется только информация о местах пребывания и проживания для безопасности охраняемых ФСО лиц от возможных угроз, например терактов.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале этого года президентом России. После принятия Думой его должен одобрить Совет Федерации и подписать глава государства.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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