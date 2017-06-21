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Назначен новый глава Краснооктябрьского района Печать
21.06.2017 15:02

Назначен новый глава Краснооктябрьского района

Руководить районом будет бывший заместитель директора МБУ «Северное» Иван Дронов.

О назначении Ивана Дронова на пост главы Краснооктябрьского района ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе городской думы.

Судьбу Краснооктябрьского района сегодня решили на заседании депутаты Волгоградской городской думы. Однако еще до официального назначения на сайте мэрии Иван Дронов уже числился главой районной администрации.

Назначен новый глава Краснооктябрьского района

Члены президиума фракции "Единая Россия" согласовали кандидатуру Ивана Дронова на пост главы Краснооктябрьского района единогласно. Ожидается, что новый руководитель приступит к своим обязанностям с завтрашнего дня.

Ивану Дронову 35 лет, он имеет два высших образования – юридическое и экономическое. До выдвижения на пост главы Краснооктябрьского района являлся заместителем директора МБУ «Северное».

Напомним, что вчера глава Краснооктябрьского района Артемий Чуйков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вслед за ним покинул свой пост и его заместитель Георгий Маргиани.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress

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