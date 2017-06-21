Назначен новый глава Краснооктябрьского района

О назначении Ивана Дронова на пост главы Краснооктябрьского района ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе городской думы.

Судьбу Краснооктябрьского района сегодня решили на заседании депутаты Волгоградской городской думы. Однако еще до официального назначения на сайте мэрии Иван Дронов уже числился главой районной администрации.

Члены президиума фракции "Единая Россия" согласовали кандидатуру Ивана Дронова на пост главы Краснооктябрьского района единогласно. Ожидается, что новый руководитель приступит к своим обязанностям с завтрашнего дня.



Ивану Дронову 35 лет, он имеет два высших образования – юридическое и экономическое. До выдвижения на пост главы Краснооктябрьского района являлся заместителем директора МБУ «Северное».

Напомним, что вчера глава Краснооктябрьского района Артемий Чуйков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вслед за ним покинул свой пост и его заместитель Георгий Маргиани.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress