Николай Паршин ушел от волгоградских коммунистов



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», накануне лидер волгоградских коммунистов оставил свой пост по собственному желанию. При этом слухи о грядущей отставке Паршина ходили давно. Его уголовное дело порядка трех лет отбрасывало тень на весь обком коммунистов.

Напомним, что 27 мая текущего года на XVII Съезде КПРФ Паршина вывели из состава ЦК. Также, экс-главу местных коммунистов до сих пор разыскивают правоохранительные органы. Паршин обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере. Речь идет о 25 миллионах рублей. Следствие считает, что коммунист с группой других чиновников незаконно обналичил и присвоил бюджетные средства, которые получил за счет выкупа в муниципальную собственность здания школы в Среднеахтубинском районе.

Депутат Волгоградской областной Думы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Михаил Таранцов прокомментировал ситуацию с отставкой Паршина корреспонденту ИА «СоцИнформБюро».

— Партия в любом случае будет жить и работать дальше. Что касается предыстории отставки Паршина, известно, что сначала в отношении него возбудили уголовное дело, затем был суд. Это все тянется уже три года. Понятно, что в таком положении управление Николая Алексеевича обкомом было затруднено, — пояснил Михаил Таранцов.

Известно, что на должность исполняющего обязанности первого секретаря вступила Тамара Головачева.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»