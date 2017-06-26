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У главы Краснооктябрьского района появился новый заместитель Печать
26.06.2017 12:34

У главы Краснооктябрьского района появился новый заместитель

В Волгограде назначили нового заместителя главы Краснооктябрьского района.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», на пост был назначен Дмитрий Семененко. Ранее он руководил департаментом потребительского рынка администрации Волгограда.

Работать Дмитрий Семененко будет под руководством Ивана Дронова, который стал главой Краснооктябрьского района на прошлой неделе.

Напомним, что предыдущий глава районный администрации Артемий Чуйков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вслед за ним покинул свой пост и его заместитель Георгий Маргиани.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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