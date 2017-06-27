В Волгограде коммунистам представили временного лидера

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского обкома КПРФ, накануне партийцам представили их временного руководителя Тамару Головачёву. Исполнять обязанности первого секретаря Тамара Петровна будет до следующей отчётно-выборной конференции, которая пройдёт в марте 2018 года.

Напомним, недавно Николай Паршин добровольно покинул этот пост. При этом слухи о его грядущей отставке ходили давно. Дело "Паршина" порядка трех лет отбрасывало тень на весь обком волгоградских коммунистов.

Новое назначение устроило всех партийцев КПРФ.

Однако, по мнению политконсультанта Дмитрия Бессонова, все эти пертурбации только усугубят кризис, в котором находится волгоградское отделение компартии.

- КПРФ переживает, пожалуй, самый серьёзный кризис с момента основания. В нашем регионе проблемы общего порядка сплетены с чисто внутренними: отсутствием лидера, который бы устраивал большинство участников проекта «Сталинградский обком», и более чем плотная связь с администрацией региона. За исключением пары-тройки не желающих двигаться в фарватере АВО персон, местное отделение КПРФ можно смело считать филиалом «Единой России». Пока руководство парторганизации не перейдёт под контроль сильного, независимого от областной власти игрока, перспективы КПРФ будут укладываться в статистическую погрешность. Без лидера у партии не будет ни влияния, ни денег. Нынешнее назначение откладывает вопрос реновации «Сталинградского обкома» на неопределённый срок, - прокомментировал Дмитрий Бессонов.

Добавим, что авторитет партии коммунистов в регионе значительно снизился еще в 2010 году, когда губернаторский пост покинул Николай Максюта. А после смерти Валентины Апариной влияние КПРФ на политическую жизнь области и вовсе стало минимальным.

Наша справка:

Тамара Петровна Головачева по образованию – учитель истории и обществоведения. Дважды избиралась депутатом Волгоградской областной Думы. Тамара Петровна возглавляет Фроловский районный комитет КПРФ, является членом ЦК.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба Волгоградского обкома КПРФ