Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», снимки с бывшим губернатором Волгоградской области были найдены на странице Владимира Николаева в социальной сети «Instagram».

Бывший мэр Владивостока выложил несколько фото с фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» с подписями: «Рига и Юрмала. Красивые места», «Юрмала. Мероприятие закрыто». Ни них в белых брюках и с широкой улыбкой позирует на камеру посвежевший Сергей Боженов.

Отметим, что это не первое появление чиновника в социальных сетях. В июне пользователи обсуждали неудачную рекламу, на которой экс-мэр Астрахани раздает ключи от квартир за 15 000 рублей в месяц от имени одной из компаний.

Ранее в Instagram «засветилась» и помощница господина Боженова Мунира Шабанова. На своей странице она разместила информацию о том, что решила стать коучем и научить всех желающих успешной жизни.

Напомним, после отставки и внезапного исчезновения из региона в 2014-м году бывшего губернатора Волгоградской области Сергея Боженова о нем ничего не было слышно. По информации различных СМИ, господин Боженов в тот момент покинул пределы страны. Вместе с экс-главой региона исчезли и некоторые представители его команды, в том числе и Мунира Шабанова.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть Instagram