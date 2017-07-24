Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
Экс-глава Владивостока Владимир Николаев выложил летние фото вместе с Сергеем Боженовым. ....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
|24.07.2017 09:21
|
Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», снимки с бывшим губернатором Волгоградской области были найдены на странице Владимира Николаева в социальной сети «Instagram».
Бывший мэр Владивостока выложил несколько фото с фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» с подписями: «Рига и Юрмала. Красивые места», «Юрмала. Мероприятие закрыто». Ни них в белых брюках и с широкой улыбкой позирует на камеру посвежевший Сергей Боженов.
Отметим, что это не первое появление чиновника в социальных сетях. В июне пользователи обсуждали неудачную рекламу, на которой экс-мэр Астрахани раздает ключи от квартир за 15 000 рублей в месяц от имени одной из компаний.
Ранее в Instagram «засветилась» и помощница господина Боженова Мунира Шабанова. На своей странице она разместила информацию о том, что решила стать коучем и научить всех желающих успешной жизни.
Напомним, после отставки и внезапного исчезновения из региона в 2014-м году бывшего губернатора Волгоградской области Сергея Боженова о нем ничего не было слышно. По информации различных СМИ, господин Боженов в тот момент покинул пределы страны. Вместе с экс-главой региона исчезли и некоторые представители его команды, в том числе и Мунира Шабанова.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
09:56
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Красноармейском районе
-
09:44
Пожар унес жизнь мужчины в Калачевском районе
-
09:21
Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
-
23.07.2017 14:13
Несколько районов Волгограда останутся без горячей воды
-
23.07.2017 12:27
Волгоград накрыл едкий смог
-
23.07.2017 11:15
Школьник попал под колеса иномарки в Красноармейском районе
-
23.07.2017 10:32
Из-за неосторожности сотрудников в Котово загорелся зоомагазин
-
23.07.2017 10:04
В начале недели волгоградцев ждет 30-градусная жара
-
23.07.2017 05:37
Валерий Ничушкин через год вернется в «Даллас»
-
23.07.2017 04:42
Кирьяков и Алдонин сыграют против Баджо и Папена
-
23.07.2017 03:16
Стихия в Санкт-Петербурге. Видео
-
23.07.2017 02:04
«Ротор-Волгоград» уступил «Шиннику». Видео
-
22.07.2017 22:36
В Санкт-Петербурге выпал июльский снег
-
22.07.2017 21:06
Второе поражение на «Мундиалито»
Самое читаемое
-
09:44
Пожар унес жизнь мужчины в Калачевском районе
-
23.07.2017 11:15
Школьник попал под колеса иномарки в Красноармейском районе
-
23.07.2017 10:32
Из-за неосторожности сотрудников в Котово загорелся зоомагазин
-
22.07.2017 10:19
В Камышине студент колледжа до смерти избил новорожденного ребенка
-
22.07.2017 09:57
Пожар во Фролово едва не погубил местную жительницу
-
22.07.2017 03:48
Выпил с «товарищем» - лишился телефона
-
21.07.2017 17:43
В Волгограде задержали банду браконьеров
Последние комментарии
-
Госдума приняла новый закон для дачников
-
надо передать в муниципальную собственность дороги лэп и тд что бы не было поборов и всяких там ... >>
-
-
Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
-
Ну чё правильно. В России наворовали, оставили после себя разбитые дороги и мусор и поехали прожигать ... >>
-
-
В Волгограде с 1 июля произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги
-
Неужели такой"тёмный" народ живёт в Волгограде? Они что не понтмают, что во всех народних бедах виноват ... >>
-
-
В Камышине студент колледжа до смерти избил новорожденного ребенка
-
Таким зверям - сразу пожизненное ! >>
-
-
Волгоград накрыл едкий смог
-
Несколько районов Волгограда останутся без горячей воды
-
У нас в Ворошиловском районе, на улице Кузнецкой, уже два дня подряд с утра до вечера отключают горячую ... >>
-
-
Стихия в Санкт-Петербурге. Видео
-
А у нас жара в Таганроге ))) >>
-
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи