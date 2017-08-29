ОАО ЕДКММ
Андрей Бочаров озвучил президенту версию о поджогах в регионе Печать
29.08.2017 11:40

Андрей Бочаров озвучил президенту версию о поджогах в регионе

Владимир Путин провел совещание с главой Волгоградской области и министром МЧС.

Встреча прошла накануне поздно ночью в Анапе, куда глава государства прилетел после рабочего визита в Венгрию.

Владимир Путин выслушал доклады губернатора Волгоградской и Ростовской областей, а также главы МЧС Владимира Пучкова по вопросу ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

- В Волгоградской области, судя по документам, которые у меня есть, и по докладам главы МЧС, пожары затронули большое количество населенных пунктов, в которых проживали до 600 тысяч человек. Это очень серьезное дело. И в первом, и во втором случае есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению. И как Министр докладывал, к сожалению, приходится изучать и версию специальных поджогов и в том, и в другом случае, - сообщил президент.

Владимир Пучков доложил главе государства о том, что в Волгоградской области пока работает комиссия, которая оценивает масштабы ЧС, однако уже принято решение о выделении финансовых средств пострадавшим.

- Сейчас приоритет нашей совместной работы – оказание адресной, конкретной помощи каждому пострадавшему и, конечно, решение всех остальных текущих вопросов, в том числе и вопроса обеспечения жильем, - сообщил Пучков.

Губернатор Волгоградской области в свою очередь заявил президенту о том, что причиной пожаров могли стать поджоги. Он рассказал о том, что уже пойманы два поджигателя, которые могут быть причастны к возгоранию лесополосы в Дзержинском районе.

Однако сказать о мотивах целенаправленных поджогов губернатор ничего не смог. Отметим, что сейчас даже появилась версия о том, что поджоги могли устроить недобросовестные предприниматели заброшенных территорий.

Президенту Андрей Бочаров пообещал оказать полную финансовую поддержку пострадавшим и обеспечить их жильем до наступления холодов.

Напомним, что накануне Андрей Бочаров распорядился выплатить 46 семьям единовременное пособие от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от утраты имущества.

На прошлой неделе Волгоградская область оказалась во власти огненной стихии. Сильные пожары были зафиксированы в 21 муниципальном образовании области, включая областной центр. Борьбу с огнем вели спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии, военные, общественники, добровольцы, простые жители. Была привлечена авиация МЧС.

Юлия Соболева
Фото: Пресс-служба Кремля

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru