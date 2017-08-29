Андрей Бочаров озвучил президенту версию о поджогах в регионе

Встреча прошла накануне поздно ночью в Анапе, куда глава государства прилетел после рабочего визита в Венгрию.

Владимир Путин выслушал доклады губернатора Волгоградской и Ростовской областей, а также главы МЧС Владимира Пучкова по вопросу ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

- В Волгоградской области, судя по документам, которые у меня есть, и по докладам главы МЧС, пожары затронули большое количество населенных пунктов, в которых проживали до 600 тысяч человек. Это очень серьезное дело. И в первом, и во втором случае есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению. И как Министр докладывал, к сожалению, приходится изучать и версию специальных поджогов и в том, и в другом случае, - сообщил президент.

Владимир Пучков доложил главе государства о том, что в Волгоградской области пока работает комиссия, которая оценивает масштабы ЧС, однако уже принято решение о выделении финансовых средств пострадавшим.

- Сейчас приоритет нашей совместной работы – оказание адресной, конкретной помощи каждому пострадавшему и, конечно, решение всех остальных текущих вопросов, в том числе и вопроса обеспечения жильем, - сообщил Пучков.

Губернатор Волгоградской области в свою очередь заявил президенту о том, что причиной пожаров могли стать поджоги. Он рассказал о том, что уже пойманы два поджигателя, которые могут быть причастны к возгоранию лесополосы в Дзержинском районе.

Однако сказать о мотивах целенаправленных поджогов губернатор ничего не смог. Отметим, что сейчас даже появилась версия о том, что поджоги могли устроить недобросовестные предприниматели заброшенных территорий.

Президенту Андрей Бочаров пообещал оказать полную финансовую поддержку пострадавшим и обеспечить их жильем до наступления холодов.

Напомним, что накануне Андрей Бочаров распорядился выплатить 46 семьям единовременное пособие от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от утраты имущества.

На прошлой неделе Волгоградская область оказалась во власти огненной стихии. Сильные пожары были зафиксированы в 21 муниципальном образовании области, включая областной центр. Борьбу с огнем вели спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии, военные, общественники, добровольцы, простые жители. Была привлечена авиация МЧС.

Юлия Соболева

Фото: Пресс-служба Кремля