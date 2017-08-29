Пострадавшим от пожаров в регионе выплатят от 10 до 50 тысяч рублей
Андрей Бочаров распорядился выплатить семьям единовременное пособие в зависимости от размера ущерба,....
В Волгоградской области Александр Ткачев провел совещание по проблемам садоводства в стране
25 августа Министр сельского хозяйства России на базе завода «Сады Придонья» провел совещание по раз....
|Андрей Бочаров озвучил президенту версию о поджогах в регионе
|29.08.2017 11:40
|
Встреча прошла накануне поздно ночью в Анапе, куда глава государства прилетел после рабочего визита в Венгрию.
Владимир Путин выслушал доклады губернатора Волгоградской и Ростовской областей, а также главы МЧС Владимира Пучкова по вопросу ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.
- В Волгоградской области, судя по документам, которые у меня есть, и по докладам главы МЧС, пожары затронули большое количество населенных пунктов, в которых проживали до 600 тысяч человек. Это очень серьезное дело. И в первом, и во втором случае есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению. И как Министр докладывал, к сожалению, приходится изучать и версию специальных поджогов и в том, и в другом случае, - сообщил президент.
Владимир Пучков доложил главе государства о том, что в Волгоградской области пока работает комиссия, которая оценивает масштабы ЧС, однако уже принято решение о выделении финансовых средств пострадавшим.
- Сейчас приоритет нашей совместной работы – оказание адресной, конкретной помощи каждому пострадавшему и, конечно, решение всех остальных текущих вопросов, в том числе и вопроса обеспечения жильем, - сообщил Пучков.
Губернатор Волгоградской области в свою очередь заявил президенту о том, что причиной пожаров могли стать поджоги. Он рассказал о том, что уже пойманы два поджигателя, которые могут быть причастны к возгоранию лесополосы в Дзержинском районе.
Однако сказать о мотивах целенаправленных поджогов губернатор ничего не смог. Отметим, что сейчас даже появилась версия о том, что поджоги могли устроить недобросовестные предприниматели заброшенных территорий.
Президенту Андрей Бочаров пообещал оказать полную финансовую поддержку пострадавшим и обеспечить их жильем до наступления холодов.
Напомним, что накануне Андрей Бочаров распорядился выплатить 46 семьям единовременное пособие от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от утраты имущества.
На прошлой неделе Волгоградская область оказалась во власти огненной стихии. Сильные пожары были зафиксированы в 21 муниципальном образовании области, включая областной центр. Борьбу с огнем вели спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии, военные, общественники, добровольцы, простые жители. Была привлечена авиация МЧС.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:40
Андрей Бочаров озвучил президенту версию о поджогах в регионе
-
11:22
В Волгограде Роспотребнадзор проверит качество родниковой воды
-
10:54
Под Волгоградом адвокат хранил в доме боеприпасы
-
10:25
В Дзержинском районе автобусы будут ходить бесплатно
-
10:24
В центре Волгограда в тройном ДТП пострадала 4-летняя девочка
-
10:00
На севере Волгограда водитель на "десятке" сбил 7-летнего ребенка
-
09:32
Под Волгоградом задержали фальшивомонетчиков из Тверской области
-
28.08.2017 22:35
В Волгограде фельдшер надругался над 10-летним сыном пациента
-
28.08.2017 21:59
Автобус с пассажирами из Волгограда сломался на трассе под Воронежем
-
28.08.2017 20:33
Волгоград вошел в пятерку самых читающих городов России
-
28.08.2017 18:30
Законопроект об отмене внутреннего роуминга могут принять в осеннюю сессию
-
28.08.2017 18:25
В центре Волгограда ограничат стоянку транспорта
-
28.08.2017 17:22
В Волгограде пройдет чемпионат России по мотокросс-фристайлу
-
28.08.2017 15:58
Пострадавшим от пожаров в регионе выплатят от 10 до 50 тысяч рублей
Самое читаемое
-
10:54
Под Волгоградом адвокат хранил в доме боеприпасы
-
10:24
В центре Волгограда в тройном ДТП пострадала 4-летняя девочка
-
10:00
На севере Волгограда водитель на "десятке" сбил 7-летнего ребенка
-
09:32
Под Волгоградом задержали фальшивомонетчиков из Тверской области
-
28.08.2017 22:35
В Волгограде фельдшер надругался над 10-летним сыном пациента
-
28.08.2017 21:59
Автобус с пассажирами из Волгограда сломался на трассе под Воронежем
-
28.08.2017 15:58
Пострадавшим от пожаров в регионе выплатят от 10 до 50 тысяч рублей
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров с высоты птичьего полета оценил масштабы ландшафтных пожаров
-
Главное бакланов не встретить. >>
-
-
В Волгограде скончалась избитая родителями 9-месячная девочка
-
В Волгограде фельдшер надругался над 10-летним сыном пациента
-
В Волжском задержали наркоторговцев с крупной партией героина
-
наркоторговка-н едопустимое содержимоеs:нед опустимое содержимоеm.vkн едопустимое содержимое/id18 ... >>
-
-
В Минобороны рассекретили документы о начале Сталинградской битвы
-
Ой, как хочется примазаться к новости и от себя,.юбимой полли без чулочек, чегой-то там накалякать. А ... >>
-
-
Волгоградские журналисты измерили скорость интернета 4G в центре города
-
У теле2 4G лучше чем у билайн. Проверяла)) >>
-
-
Причиной пожаров в Волгоградской области назвали целенаправленные поджоги
-
Бандеровские диверсионные группы засылаются не только в Крым, но и в Сибирь, и на Кубань, и в ... >>
-