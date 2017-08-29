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|Андрей Бочаров продолжает падение в рейтинге губернаторов
|29.08.2017 22:26
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Сегодня в рамках проекта «Национальный рейтинг» был представлен «Рейтинг губернаторов» за июль-август 2017 года. Данные дня него были получены путем заочного анкетирования экспертов-политологов.
Первое место в рейтинге снова досталось главе Белгородской области Евгению Савченко. На втором месте расположился губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Третье место политологи отдали главе Ленинградской области Александру Дрозденко. Аутсайдером исследования стал губернатор Омской области Виктор Назаров.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в очередной раз потерял свои позиции и оказался на 66 месте из 85. Напомним, что в исследовании за май-июнь глава региона располагался на 64 месте. С начала года Андрей Бочаров потерял сразу 7 позиций.
По мнению экспертов, за три года в должности губернатора Андрей Бочаров не смог организовать PR-службу, которая могла бы не только рассказывать о достижениях, но и грамотно сглаживать острые углы. От этого Волгоградская область только летом несколько раз выходила на федеральный уровень с негативной повесткой.
- Ощущается провал администрации Бочарова и на пропагандистско-медийном фронте: от месяца к месяцу всё отчетливее их роль догоняющих и оправдывающихся, а не задающих тон и повестку. Привлечение в качестве новых PR-технологов старых соратников из состава местного депутатского корпуса и «выписанных» из столицы специалистов, равно как и формирование на уровне региона аналога известной «Фабрики троллей», пока не принесли ожидаемого результата. Напротив, всё больше становится непростых для репутации администрации региона и лично Андрея Бочарова скандалов, всё чаще резонансных уже и на федеральном уровне, - прокомментировал руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.
Юлия Соболева
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