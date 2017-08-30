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|В Волгоград прибыл бизнесмен Роман Троценко
|30.08.2017 12:43
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», самолет с предпринимателем приземлился сегодня утром в Волгограде. Роман Троценко прибыл на воздушном судне компании «Аэрофлот».
О точных причинах визита владельца многих аэропортов по всей стране пока не сообщается. Однако по предварительным данным, он должен провести встречу с губернатором.
В 2015 году глава корпорации «AEON» Роман Троценко уже проводил встречу с Андреем Бочаровым. Тогда было подписано соглашение о развитии волгоградского аэропорта в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018 года.
Для справки:
Роман Троценко является советником президента государственной компании «Роснефть», а также руководит инвестиционной корпорацией AEON. В структуру компании входит больше 30 предприятий, в том числе и ООО «Новапорт», управляющая аэропортами во многих городах России.
Отметим, что состояние господина Троценко оценивается в 750 миллионов долларов.
Юлия Соболева
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