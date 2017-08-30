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В Волгоград прибыл бизнесмен Роман Троценко Печать
30.08.2017 12:43

В Волгоград прибыл бизнесмен Роман Троценко

Город-герой сегодня встречает владельца аэропортового холдинга «Новапорт», в который входит «Международный аэропорт Волгоград».

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», самолет с предпринимателем приземлился сегодня утром в Волгограде. Роман Троценко прибыл на воздушном судне компании «Аэрофлот».

О точных причинах визита владельца многих аэропортов по всей стране пока не сообщается. Однако по предварительным данным, он должен провести встречу с губернатором.

В 2015 году глава корпорации «AEON» Роман Троценко уже проводил встречу с Андреем Бочаровым. Тогда было подписано соглашение о развитии волгоградского аэропорта в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Для справки:

Роман Троценко является советником президента государственной компании «Роснефть», а также руководит инвестиционной корпорацией AEON. В структуру компании входит больше 30 предприятий, в том числе и ООО «Новапорт», управляющая аэропортами во многих городах России.

Отметим, что состояние господина Троценко оценивается в 750 миллионов долларов.

Юлия Соболева
Фото: Союз машиностроителей России

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