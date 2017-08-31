Администрация области объявила о новых кадровых назначениях. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе аппарата губернатора, на должность руководителя комитета тарифного регулирования Волгоградской области назначили Светлану Горелову. Напомним, что ранее с этой должности был снят Валентин Пронин. Отметим, что Светлана Горелова имеет большой опыт в работе на руководящих должностях. В разные годы она работала в «Волгоградпроектстрой», налоговой инспекции Волгограда, ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» и занимала должность министра строительства и ЖКХ Волгоградской области. Юлия Соболева Фото: администрация области Следующая >