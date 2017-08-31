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|Назначен новый глава областного комитета по тарифам
|31.08.2017 11:01
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе аппарата губернатора, на должность руководителя комитета тарифного регулирования Волгоградской области назначили Светлану Горелову.
Напомним, что ранее с этой должности был снят Валентин Пронин.
Отметим, что Светлана Горелова имеет большой опыт в работе на руководящих должностях. В разные годы она работала в «Волгоградпроектстрой», налоговой инспекции Волгограда, ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» и занимала должность министра строительства и ЖКХ Волгоградской области.
Юлия Соболева
Фото: администрация области
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