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Назначен новый глава областного комитета по тарифам Печать
31.08.2017 11:01

Назначен новый глава областного комитет по тарифам

Администрация области объявила о новых кадровых назначениях.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе аппарата губернатора, на должность руководителя комитета тарифного регулирования Волгоградской области назначили Светлану Горелову.

Напомним, что ранее с этой должности был снят Валентин Пронин.

Отметим, что Светлана Горелова имеет большой опыт в работе на руководящих должностях. В разные годы она работала в «Волгоградпроектстрой», налоговой инспекции Волгограда, ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» и занимала должность министра строительства и ЖКХ Волгоградской области.

Юлия Соболева

Фото: администрация области

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