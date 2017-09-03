В Волгоград прибудет вице-премьер Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин планирует обсудить с представителем Госсовета Китая Ван Яном сотрудничество в атомной, космической и авиационной промышленности. Об этом чиновник сегодня сообщил в социальной сети Facebook.

Также господин Рогозин указал, что планирует посетить Волгоградский тракторный завод и провести Оргкомитет юбилея победы в Сталинградской битве.

Напомним, что в прошлом году Владимир Путин назначил Дмитрия Рогозина председателем комитета по подготовке и проведению празднования юбилея Сталинградской битвы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress