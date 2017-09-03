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В Волгоград прибудет вице-премьер Дмитрий Рогозин Печать
03.09.2017 11:29

В Волгоград прибудет вице-премьер Дмитрий Рогозин

Заместитель председателя правительства проведет в Волгограде встречу с вице-премьером госсовета Китая.

Дмитрий Рогозин планирует обсудить с представителем Госсовета Китая Ван Яном сотрудничество в атомной, космической и авиационной промышленности. Об этом чиновник сегодня сообщил в социальной сети Facebook.

В Волгоград прибудет вице-премьер Дмитрий Рогозин

Также господин Рогозин указал, что планирует посетить Волгоградский тракторный завод и провести Оргкомитет юбилея победы в Сталинградской битве.

В Волгоград прибудет вице-премьер Дмитрий Рогозин

Напомним, что в прошлом году Владимир Путин назначил Дмитрия Рогозина председателем комитета по подготовке и проведению празднования юбилея Сталинградской битвы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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