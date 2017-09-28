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Виталий Лихачев снова оказался аутсайдером в рейтинге мэров
Глава администрации Волгограда занял в национальном рейтинге мэров 85 строчку из 88 возможных. ....
|Виталий Лихачев снова оказался аутсайдером в рейтинге мэров
|28.09.2017 09:39
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Накануне центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование за август-сентябрь 2017 года, посвященное оценке деятельности глав региональных столиц. Данные дня него были получены путем заочного анкетирования экспертов-политологов.
Лидерами «Национального рейтинга» стали глава столицы Сергей Собянин, мэр Белгорода Константин Полежаев и мэр Уфы Ирек Ялалов. Последнее место досталось главе Кирова Александру Перескокову.
Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев за прошедшие два месяца немного поднялся до 85 места из 88 возможных. Напомним, что в рейтинге за июнь-июль он оказался на самом дне списка, уступив только новоизбранному главе Омска Сергею Фролову.
По мнению экспертов рейтинга, такие низкие показатели у Виталия Лихачева были отмечены из-за отсутствия самостоятельности. Администрация Волгограда имеет как политическую, так и экономическую зависимость от областного руководства.
- С одной стороны, это ускоряет решение многих проблем, но с другой – «размывает» систему ответственности за полученные результаты. Например, о реальных достижениях в области реконструкции дорог в городе, внедрения единой транспортной системы, благоустройстве дворовых территорий в равной степени отчитываются и областные, и городские власти, но критические замечания по-прежнему адресованы администрации города, - комментирует заведующий кафедрой государственного управления и политологии Волгоградского филиала РАНХиГС Игорь Злочевский.
Как отмечает эксперт, в Волгограде наблюдается высокий уровень общественного пессимизма, что говорит о недостаточных усилиях при работе администрации города с основными социальными группами (бизнес, общественные организации, экспертное сообщество и т.д.).
Юлия Соболева
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