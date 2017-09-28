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|Ирина Гусева переходит на бюджет
|28.09.2017 15:07
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«После года работы в Думе, проведённых встреч и общения с избирателями, мною принято решение перейти работать в Комитет по бюджету и налогам. Каждая встреча - это вопросы бюджета, межбюджетных отношений, поддержка дольщиков, социально незащищенных слоёв населения. Понимая, что от формирования бюджета напрямую зависит реализация многих значимых проектов, без которых развитие городов и сел невозможно, надеюсь, моя работа принесёт много пользы для моих избирателей», - пишет Ирина Михайловна.
Стоит отметить, что в новом комитете Гусева станет рядовым членом. В этой связи, многие восприняли такую перемену, как понижение в должности Ирины Гусевой. Однако эксперты заявляют, что депутаты часто переходят из одного комитета в другой.
К слову, Ирина Гусева появилась в списке членов комитета Госдумы по бюджету и налогам на официальном сайте законодательного органа. Однако на портале самого комитета на момент написания статьи ее имя пока не значится. При этом Гусева уже опубликовала соответствующий пост в социальной сети.
Отметим, что депутат регулярно использует Instagram, где активно демонстрирует свою любовь к земле. Так все желающие могут наблюдать фотографии народной избранницы, на которых она с прической и маникюром собирает в поле то томаты, то арбузы. Причем делает это Ирина Гусева небескорыстно, а с пометкой «Реклама».
Напомним, правящая партия настоятельно рекомендует всем своим членам быть более активными в социальных сетях. Единороссы считают, что публичность позволит депутатам быть ближе к народу.
Между тем в рейтинге публичной активности ВИП-персон Волгоградской области за прошедший месяц, Ирина Гусева не вошла даже в тройку лидеров.
Полина Макарова
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