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Ирина Гусева переходит на бюджет Печать
28.09.2017 15:07

Ирина Гусева переходит на бюджет

Депутат Государственной думы от Волгоградской области Ирина Гусева от вопросов местного самоуправления решила перейти к проблемам бюджета.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», депутат Государственной Думы от Волгоградской области и бывший мэр Волгограда Ирина Гусева ушла с поста заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Теперь народная избранница собирается поработать в составе бюджетного комитета. Об этом сообщила сама Ирина Михайловна на своей странице в Instagram.

Ирина Гусева переходит на бюджет

«После года работы в Думе, проведённых встреч и общения с избирателями, мною принято решение перейти работать в Комитет по бюджету и налогам. Каждая встреча - это вопросы бюджета, межбюджетных отношений, поддержка дольщиков, социально незащищенных слоёв населения. Понимая, что от формирования бюджета напрямую зависит реализация многих значимых проектов, без которых развитие городов и сел невозможно, надеюсь, моя работа принесёт много пользы для моих избирателей», - пишет Ирина Михайловна.

Стоит отметить, что в новом комитете Гусева станет рядовым членом. В этой связи, многие восприняли такую перемену, как понижение в должности Ирины Гусевой. Однако эксперты заявляют, что депутаты часто переходят из одного комитета в другой.

К слову, Ирина Гусева появилась в списке членов комитета Госдумы по бюджету и налогам на официальном сайте законодательного органа. Однако на портале самого комитета на момент написания статьи ее имя пока не значится. При этом Гусева уже опубликовала соответствующий пост в социальной сети.

Отметим, что депутат регулярно использует Instagram, где активно демонстрирует свою любовь к земле. Так все желающие могут наблюдать фотографии народной избранницы, на которых она с прической и маникюром собирает в поле то томаты, то арбузы. Причем делает это Ирина Гусева небескорыстно, а с пометкой «Реклама».

Напомним, правящая партия настоятельно рекомендует всем своим членам быть более активными в социальных сетях. Единороссы считают, что публичность позволит депутатам быть ближе к народу.

Между тем в рейтинге публичной активности ВИП-персон Волгоградской области за прошедший месяц, Ирина Гусева не вошла даже в тройку лидеров.

Полина Макарова
ФОТО: страница Ирины Гусевой в Instagram

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