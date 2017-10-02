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Депутаты Госдумы от Волгоградской области прибыли в родной город Печать
02.10.2017 13:52

Депутаты Госдумы от Волгоградской области посетят родной город

В рамках региональной недели депутаты Госдумы, представляющие Волгоградскую область, проведут запланированные встречи с жителями по вопросам комплексного благоустройства территорий.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облдумы, депутаты Государственной Думы РФ Анна Кувычко, Александр Носов, Нина Черняева и Татьяна Цыбизова, которые представляют Волгоградскую область в нижней палате российского парламента, встретятся с жителями по вопросам комплексного благоустройства территорий и проведут рейсы по объектам проектов "Городская среда", "Местный дом культуры", "Парки малых городов" и "Театры малых городов".

Парламентарии проверят соответствие сроков сдачи и соблюдение требований к качеству выполненных работ. Также депутаты Госдумы встретятся с гражданами и проанализируют доступность, открытость и эффективность оказания мер по поддержке семей.

- Это поможет в дальнейшем профильному комитету выработать эффективные решения в сфере поддержки материнства и детства, - отметили в Волгоградской облдуме.

В регионе работа депутатов Госдумы продлится девять дней и завершится 8 октября.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба Волгоградской областной Думы

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