Как сообщает "СоцИнформБюро", депутат областной Думы Николай Лукьяненко, после пожелания в адрес пользователей хорошей и продуктивной рабочей недели, поделился особенностями своей работы.

Парламентарий написал, что с утра понедельника, 2 октября, он никак не может попасть на встречу к одному из вице-губернаторов Волгоградской области, чтобы обсудить с ним два новых законопроекта.

В связи с этим у Николая Сергеевича возник вопрос, с которым он поделился со своими подписчиками: "Должен ли депутат записываться на прием к региональному чиновнику?" При этом, депутат облдумы предложил пользователям при ответе "да" ставить "лайк", если "нет" - то "супер".

Ответы не заставили себя ждать. Волгоградский журналист Сергей Жуков тут же верно подметил, что "если уж чиновники динамят депутатов, то что уж говорить о простых гражданах".

Политконсультант Дмитрий Бессонов посоветовал Николаю Лукьяненко обязательно записаться через портал "Госуслуги". А лучше всего, добавил Бессонов, через прокуратуру.

На данный момент голоса делятся 50/50 между сторонниками дополнительной депутатской дисциплины и ее противниками.

Анна Павлова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"