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В Волгограде депутат облдумы не может попасть на прием к вице-губернатору Печать
02.10.2017 14:48

В Волгограде депутат облдумы не пожет попасть на прием к вице-губернатору

Николай Лукьяненко на своей странице в социальной сети Facebook разместил около часа назад весьма интересный пост.

Как сообщает "СоцИнформБюро", депутат областной Думы Николай Лукьяненко, после пожелания в адрес пользователей хорошей и продуктивной рабочей недели, поделился особенностями своей работы.

Парламентарий написал, что с утра понедельника, 2 октября, он никак не может попасть на встречу к одному из вице-губернаторов Волгоградской области, чтобы обсудить с ним два новых законопроекта.

В связи с этим у Николая Сергеевича возник вопрос, с которым он поделился со своими подписчиками: "Должен ли депутат записываться на прием к региональному чиновнику?" При этом, депутат облдумы предложил пользователям при ответе "да" ставить "лайк", если "нет" - то "супер".

Ответы не заставили себя ждать. Волгоградский журналист Сергей Жуков тут же верно подметил, что "если уж чиновники динамят депутатов, то что уж говорить о простых гражданах".

Политконсультант Дмитрий Бессонов посоветовал Николаю Лукьяненко обязательно записаться через портал "Госуслуги". А лучше всего, добавил Бессонов, через прокуратуру.

На данный момент голоса делятся 50/50 между сторонниками дополнительной депутатской дисциплины и ее противниками.

Анна Павлова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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