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|Король Саудовской Аравии добрался до Москвы
|05.10.2017 12:12
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Как стало известно ИА "СоцИнформБюро", визит в Россию саудовского монарха Салмана ибн Абдель Азиз аль Сауда готовился еще в 2015 году, когда Его Величество взошел на престол. Однако поездка несколько раз откладывалась.
По мнению экспертов, это происходило из-за начала сирийской кампании Москвы. А поскольку сейчас война в Сирии близится к завершению, Король Салман, наконец, прибыл в Россию.
5 октября в Кремле ожидаются переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии.
Дипломаты Его Величества считают, что эта поездка задаст новые рамки для развития и углубления сотрудничества между странами, а также поспособствует диверсификации отношений Королевства с разными государствами.
Как ожидается, на переговорах обсудят сотрудничество по добыче нефти и разногласия по Сирии и Ирану.
Король Сальман пробудет в России четыре дня до 7 октября. Примечательно, что саудовский монарх пробудет в Москве до самого дня рождения Владимира Путина.
Напомним, 7 октября президенту России исполнится 65 лет.
При этом никаких сообщений об их совместном праздновании юбилейной даты нет. В то же время, пока неизвестно, что подарит король Владимиру Владимировичу.
Полина Макарова
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