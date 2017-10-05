Король Саудовской Аравии добрался до Москвы

Как стало известно ИА "СоцИнформБюро", визит в Россию саудовского монарха Салмана ибн Абдель Азиз аль Сауда готовился еще в 2015 году, когда Его Величество взошел на престол. Однако поездка несколько раз откладывалась.

По мнению экспертов, это происходило из-за начала сирийской кампании Москвы. А поскольку сейчас война в Сирии близится к завершению, Король Салман, наконец, прибыл в Россию.

5 октября в Кремле ожидаются переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии.

Дипломаты Его Величества считают, что эта поездка задаст новые рамки для развития и углубления сотрудничества между странами, а также поспособствует диверсификации отношений Королевства с разными государствами.

Как ожидается, на переговорах обсудят сотрудничество по добыче нефти и разногласия по Сирии и Ирану.

Король Сальман пробудет в России четыре дня до 7 октября. Примечательно, что саудовский монарх пробудет в Москве до самого дня рождения Владимира Путина.

Напомним, 7 октября президенту России исполнится 65 лет.

При этом никаких сообщений об их совместном праздновании юбилейной даты нет. В то же время, пока неизвестно, что подарит король Владимиру Владимировичу.

Полина Макарова

Фото: globallookpress