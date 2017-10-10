ОАО ЕДКММ
В областной администрации произошли кадровые изменения Печать
10.10.2017 10:26

В областной администрации произошли кадровые изменения

Своего поста лишилась глава комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе аппарата губернатора, в отставку ушла Наталья Жукова.

С 9 октября временно исполнять обязанности председателя комитета по управлению госимуществом будет начальник комитета правового обеспечения мэрии Анна Писемская.

В областной администрации произошли кадровые изменения

Отметим, что Наталья Жукова возглавила комитет в 2015 году. До этого долгое время она была руководителем департамента земельных ресурсов администрации Волгограда.

Напомним, что ранее с поста председателя комитета молодежной политики Волгоградской области ушла заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница Олимпийского рекорда Елена Слесаренко.

Уже известно, что она перейдет на должность руководителя Аппарата Главного штаба движения «Юнармия».

Ранее в отставку ушел руководитель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Валентин Пронин. На его место назначили Светлану Горелову.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгоградской области

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru