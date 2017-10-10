В областной администрации произошли кадровые изменения

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе аппарата губернатора, в отставку ушла Наталья Жукова.

С 9 октября временно исполнять обязанности председателя комитета по управлению госимуществом будет начальник комитета правового обеспечения мэрии Анна Писемская.

Напомним, что ранее с поста председателя комитета молодежной политики Волгоградской области ушла заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница Олимпийского рекорда Елена Слесаренко.

Уже известно, что она перейдет на должность руководителя Аппарата Главного штаба движения «Юнармия».

Ранее в отставку ушел руководитель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Валентин Пронин. На его место назначили Светлану Горелову.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгоградской области