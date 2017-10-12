Прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров оставили прежним



Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», на прошедшем 12 октября заседании законодательного собрания региона, которое провел председатель регионального парламента Николай Семисотов, общим решением народные избранники оставили размер прожиточного минимума на прежнем уровне. На сегодняшний день эта сумма составляет 8 500 рублей.

По мнению парламентариев, это вполне удовлетворительный показатель, с которым Волгоградская область находится на втором месте в Южном федеральном округе.

Однако, как отметил депутат Облдумы Михаил Таранцов, на эти деньги невозможно прожить.

- Нам говорят, что это методика, но те, кто составляет эти методики пробовали жить на 8500 в месяц? А вы, коллеги, пробовали? - обратился к депутатам Таранцов. - Реальный прожиточный минимум составляет 18 000 рублей. Так как мы такой минимум установить не можем, то предлагаю поднять его хотя бы до 8700.

Добавим, согласно постановлению губернатора региона, за второй квартал 2017 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 9 464 рубля.

Стоит сказать, что по данным Волгоградстата, в августе 2017 года средний размер пенсии в регионе составил 12 163 рубля, что больше пенсии за предыдущий месяц на 33,6 рубля.

Увеличение размера выплат пенсионерам было связано с федеральным законом о страховых пенсиях, по которому с 1 августа каждого года производится корректировка.

Самая высокая средняя пенсия была зафиксирована в Волгограде. Пенсионеры областной столицы получили 13 011 рублей. В Волжском данный показатель дотянул до 12 809 рублей. Наименьшая средняя выплата оказалась в Палласовском районе - 10 208 рублей.

Также в рамках сегодняшнего заседания законодательного собрания региона, депутаты рассмотрели еще 29 вопросов. Среди них установление размера взноса за капремонт. Парламентарии также оставили его на прежнем уровне – 5 900 рублей.

- Ставка установлена на прежнем уровне - 5,90 рублей за квадратный метр, что соответствует критерию доступности и является одной из самых низких ставок в России, - прокомментировал в популярной соцсети депутат Владимир Ефимов.

Помимо этого, стало известно, что во втором чтении народные избранники рассмотрят антитабачный закон о запрете курения в парках и подъездах. К нему, возможно, будут приняты поправки.

Напомним, что согласно тексту законопроекта, депутаты планируют ввести запрет на курение в местах проведения мероприятий, в парках, на остановках, возле зданий администраций и торговых центров. Подобный запрет действует на территории 17 регионов нашей страны. Срок вступления в силу предлагается установить с 01 января 2018 года. Проект закона уже приняли в первом чтении, также его одобрил глава региона, надзорные органы и контрольно-счетная палата.

Стоит отметить, что вопрос о переводе часов снова не включили в повестку дня заксобрания региона.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»