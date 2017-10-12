Новым нардепам ОблДумы выдали корочки

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Вопрос о переводе часов не включили в повестку дня заксобрания региона
На прошедшем сегодня заседании законодательного собрания региона, которое провел председатель регпар....
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|12.10.2017 18:05
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Михаил Рогозин, в свою очередь, будет трудиться в комитете по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности, а Михаил Струк – в составе комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию.
Сообщается, что все трое сегодня вошли во фракцию «Единая Россия».
Стоит напомнить, Михаил Струк и Алексей Васин победили на довыборах в Областную Думу. Они заняли места Анны Кувычко и Татьяны Цыбизовой, которые перешли в Госдуму.
Михаил Рогозин попал в региональный парламент на место Владимира Струка, который сложил полномочия после избрания сына.
Отметим, в рамках сегодняшнего заседания законодательного собрания региона, депутаты рассмотрели 29 вопросов.
Так, парламентарии оставили прежним прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров и не стали менять размер взноса за капремонт.
Примечательно, что вопрос о переводе часов снова не включили в повестку дня заксобрания региона.
Полина Макарова
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