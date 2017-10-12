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Новым нардепам ОблДумы выдали корочки Печать
12.10.2017 18:05

Новым нардепам ОблДумы выдали корочки

12 октября на заседании регионального парламента три новых депуата определились с комитетами, в которых будут работать.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня в рамках очередного заседания Волгоградской ОблДумы Михаилу Струку и Михаилу Рогозину вручили депутатские удостоверения.
Получить корочку должен был еще один новый парламентарий Алексей Васин. Однако на заседании он отсутствовал. При этом известно, что он вошел в состав комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики.

Михаил Рогозин, в свою очередь, будет трудиться в комитете по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности, а Михаил Струк – в составе комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию.

Сообщается, что все трое сегодня вошли во фракцию «Единая Россия».

Стоит напомнить, Михаил Струк и Алексей Васин победили на довыборах в Областную Думу. Они заняли места Анны Кувычко и Татьяны Цыбизовой, которые перешли в Госдуму.

Михаил Рогозин попал в региональный парламент на место Владимира Струка, который сложил полномочия после избрания сына.

Отметим, в рамках сегодняшнего заседания законодательного собрания региона, депутаты рассмотрели 29 вопросов.

Так, парламентарии оставили прежним прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров и не стали менять размер взноса за капремонт.

Примечательно, что вопрос о переводе часов снова не включили в повестку дня заксобрания региона.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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