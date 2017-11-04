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|Министр юстиции Китая посетил Волгоград
|04.11.2017 19:32
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Переговоры с иностранной делегацией прошли сегодня в областной администрации. Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе ведомства.
Губернатор Андрей Бочаров и министр юстиции Китая Цзюнь Чжан обсуждали вопросы экономического, культурного, образовательного и гуманитарного сотрудничества.
В ходе официального визита члены делегации посетили Мамаев Курган, музей-панораму «Сталинградская битва» и интерактивный музей «Россия – Моя история».
- От этого посещения у нас осталось очень глубокое впечатление. Волгоград никогда не забывал прошлого, не забывает свою историю. Это дает возможности для дальнейшего развития, — отметил Министр юстиции КНР.
Напомним, что в сентябре в Волгоград вместе с Дмитрием Рогозины приезжал вице-премьер госсовета Китая Ван Ян. Тогда международный аэропорт Волгограда впервые принял самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air China из Пекина
Вице-премьер вместе с китайским гостем посетили Мамаев Курган. Сопровождали высокопоставленных чиновников губернатор Андрей Бочаров и директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин.
Гости возложили цветы к Вечному огню и оставили записи в Книге Памяти.
Юлия Соболева
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