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Министр юстиции Китая посетил Волгоград Печать
04.11.2017 19:32

Министр юстиции Китая посетил Волгоград

Губернатор Андрей Бочаров провел встречу с китайским чиновником Цзюнь Чжаном

Переговоры с иностранной делегацией прошли сегодня в областной администрации. Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе ведомства.

Губернатор Андрей Бочаров и министр юстиции Китая Цзюнь Чжан обсуждали вопросы экономического, культурного, образовательного и гуманитарного сотрудничества.

В ходе официального визита члены делегации посетили Мамаев Курган, музей-панораму «Сталинградская битва» и интерактивный музей «Россия – Моя история».

- От этого посещения у нас осталось очень глубокое впечатление. Волгоград никогда не забывал прошлого, не забывает свою историю. Это дает возможности для дальнейшего развития, — отметил Министр юстиции КНР.

Напомним, что в сентябре в Волгоград вместе с Дмитрием Рогозины приезжал вице-премьер госсовета Китая Ван Ян. Тогда международный аэропорт Волгограда впервые принял самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air China из Пекина

Вице-премьер вместе с китайским гостем посетили Мамаев Курган. Сопровождали высокопоставленных чиновников губернатор Андрей Бочаров и директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин.

Гости возложили цветы к Вечному огню и оставили записи в Книге Памяти.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгоградской области

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