ОАО ЕДКММ
Сайт администрации Волгоградской области «ожил» к утру Печать
06.11.2017 13:20

Сайт администрации Волгоградской области «ожил» к утру

Интернет-пользователи снова могут беспрепятственно получать информацию о деятельности областной власти.

Сегодня сбой в работе ресурса, принадлежащего администрации Волгоградской области, был устранен. Доступ был восстановлен к главной странице и страницам профильных комитетов.

Напомним, что технический сбой в работе ресурса был замечен жителями региона вчера вечером.

Отметим, что ранее в социальных сетях волгоградские пользователи стали сообщать о мифическом захвате власти в Волгограде в выходной день.

Оказалось, что данная весьма странная информация была озвучена в прямом эфире оппозиционера Вячеслава Мальцева на видеохостинге YouTube.

- Срочно! В Волгограде люди взяли власть. Власть не стала выполнять противоконституционные приказы, - пояснил за кадром какой-то сторонник политика.

Однако «революция» так и осталась незамеченной как для жителей Волгограда, так и для областных чиновников.

Юлия Соболева
Фото: скрин сайта администрации Волгоградской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru