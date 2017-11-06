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|Сайт администрации Волгоградской области «ожил» к утру
|06.11.2017 13:20
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Сегодня сбой в работе ресурса, принадлежащего администрации Волгоградской области, был устранен. Доступ был восстановлен к главной странице и страницам профильных комитетов.
Напомним, что технический сбой в работе ресурса был замечен жителями региона вчера вечером.
Отметим, что ранее в социальных сетях волгоградские пользователи стали сообщать о мифическом захвате власти в Волгограде в выходной день.
Оказалось, что данная весьма странная информация была озвучена в прямом эфире оппозиционера Вячеслава Мальцева на видеохостинге YouTube.
- Срочно! В Волгограде люди взяли власть. Власть не стала выполнять противоконституционные приказы, - пояснил за кадром какой-то сторонник политика.
Однако «революция» так и осталась незамеченной как для жителей Волгограда, так и для областных чиновников.
Юлия Соболева
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