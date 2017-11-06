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Владимир Путин решил поручить Росгвардии охрану губернаторов‍ Печать
06.11.2017 13:30

Владимир Путин решил поручить Росгвардии охрану губернаторов‍

Президентом РФ Владимиром Путиным внесен в Госдуму проект закона о расширении списка задач войск Росгвардии.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на документ, размещенный в базе законопроектов Госдумы, на Росгвардию будет возложена задача "обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации".

Согласно законопроекту №305423-7, брать того или иного губернатора под охрану Росгвардия будет с разрешения главы государства. При этом за эти услуги главам регионов придется платить. В проекте документа на этот счет говорится, что "обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации осуществляется исключительно на договорной основе".

Законопроектом предусматривается также возможность направления президентом бойцов Росгвардии на охрану не только губернаторов, но и "иных лиц". Про последних в документе говорится, что их безопасность должна обеспечиваться, "как правило, на договорной основе".

Правительство должно утвердить тарифы на охранные услуги Росгвардии. Законопроект предписывает все полученные таким образом доходы в полном объеме зачислять в федеральный бюджет.

Анна Павлова
ФОТО: Официальный сайт Росгвардии

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