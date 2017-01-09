Администрация Волгограда душит местный транспорт в угоду иногороднему частнику

Предприятие ООО «Волгоградский автобусный парк», входящее в транспортный холдинг «ПитерАвто» получит от городской власти субсидию в 324 миллиона рублей на осуществление городских пассажирских перевозок в будущем году.

В то время как местные компании «Метроэлектротранс» и ПАТП №7 получат куда более скромные суммы дотаций — 79 миллионов и 32 миллиона рублей соответственно.

Как сообщает ИА «Волга-Каспий», данное распределение средств явно не соответствует реальным нуждам всех трех предприятий и вызывает подозрения в покровительстве коммерческой фирме. Ведь «Метроэлектротранс» обслуживает больше 20 трамвайных и троллейбусных маршрутов, ПАТП №7 около 36 автобусных, а «Волгоградский автобусный парк» имеет в своем распоряжении их всего 7.

И это при том, что с нового года «ПитерАвто», владеющее компанией ООО «СитиТранспортГрупп», будет получать проценты от новых электронных билетов, на которые администрация Волгограда потратила 100 миллионов рублей.

При такой помощи от властей и регулярных доходах от процентов заезжая компания очень прочно обоснуется в городе-герое и начнет поглощать городской транспорт, не оставив даже шанса на выживание муниципальным компаниям.

Все это происходит на фоне внедрения в городе новой транспортной схемы, цель которой – отказаться от маршрутных такси и пересадить горожан в автобусы и электротранспорт.

Отметим, что компания «ПитерАвто» дотянулась до Волгограда «попутешествовав» и по другим городам России.

В конце 2014 года дочка «ПритерАвто» АТП «Барс» попыталась получить несколько местных транспортных маршрутов в Новокузнецке. Однако местным перевозчика удалось «отбить» свои маршруты только после обращения за помощью к губернатору.

В мае 2015 года компания поглотила местного перевозчика ООО «Таксомоторный парк №20» на севере Москвы.

Также от рук «ПитерАвто» пострадали муниципальные и частные компании Великого Новгорода, где фирма из северной столицы вытеснила несколько местных перевозчиков. Одной из закрывшихся компаний является ОАО «Автобусный парк», директором которой являлся Дмитрий Веркин.

Интересно, что в 2015 году на господина Веркина в Великом Новгороде было заведено уголовное дело за неуплату налогов предприятия. После этого он неожиданно переехал в Волгоград и был выбран на пост главы городского комитета транспорта, промышленности и связи, несмотря на свой статус подследственного.

С тех пор вместе с Дмитрием Веркиным в Волгоград начал «подтягиваться» злополучный «ПитерАвто».

Как пишет ИА «Волга-Каспий», местное предприятие ПАТП №7 уже пострадало от иногородней компании. С площадки на улице Шумилова ПАТП №7 попросили переехать в Красноармейский район. Вместо них занимать площадку теперь будет «Волгоградский автобусный парк».

- Мы убираем маршрутные такси для того, чтобы освободить пассажиропоток не для наших муниципальных предприятий, а для этого «ПитерАвто». Мало того, [власти Волгограда] переводят ПАТП №7 из Кировского района в Красноармейский. Нам в комитете говорили, что переводят для того, чтобы объединить и чтобы было меньше затрат. Но послушайте, нельзя объединить государственное и муниципальное предприятие. Они стали после этого говорить: «Они там арендовать будут». Послушайте, зачем арендовать чужие площади, если у вас есть свои? А свои они передадут «ПитерАвто», якобы на этом они будут зарабатывать 2 миллиона рублей. Как вы будете зарабатывать деньги, если вы дотируетесь при этом? Поэтому здесь явно коррупционно-криминальная схема и ничего иного, о чём я давно говорил прокурору, — прокомментировал депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Крылов.

Что будет дальше с местными транспортными компаниями, которые итак переживают не лучшие времена, пока неизвестно. Однако создается впечатление, что власти Волгограда решили отдать иногородним частникам все, что плохо лежит: транспорт, тепло- и водоснабжение и даже питание в школах и садах.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»