В Волгограде оштрафовали УК за отсутствие договоров на электроэнергию Печать
Волгоград Скандалы и ЧП
26.01.2017 12:59

В Волгограде оштрафовали УК за отсутствие договоров на электроэнергию

Около миллиона рублей должны будут заплатить управляющие компании, не заключившие контракты на поставку электроэнергии в многоквартирные дома.

Прокуратура Волгограда провела проверку работы управляющих компаний ООО «Мегаполис», ООО «Эксжилком», ООО «МДМ-Комсервис», ООО «Комплекс», ООО «ВЭК». В результате проверки выло выявлено, что организации не заключали договоры с поставщиками электроэнергии.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, отсутствие таких договоров не позволяло компаниях оказывать услуги электроснабжения, а также осуществлять своевременную ликвидацию аварийных ситуаций.

В результате в отношении компаний и их руководителей были возбуждены дело об административных правонарушениях. Прокуратура предписала фирмам устранить нарушение и заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Напомним, что одна из представленных компаний уже давно бьет все рекорды по нарушениям и штрафам. Речь идет об УК ООО «МДМ-Комсервис». В ноябре прошлого года она стала рекордсменом по количеству отобранных домов из-за безответственной работы компании. Госжилнадзор по Волгоградской области уже давно порывается лишить компанию лицензии на право управлять многоквартирными домами, но пока организация продолжает работать.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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