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|В Волгограде оштрафовали УК за отсутствие договоров на электроэнергию
|Волгоград Скандалы и ЧП
|26.01.2017 12:59
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Прокуратура Волгограда провела проверку работы управляющих компаний ООО «Мегаполис», ООО «Эксжилком», ООО «МДМ-Комсервис», ООО «Комплекс», ООО «ВЭК». В результате проверки выло выявлено, что организации не заключали договоры с поставщиками электроэнергии.
Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, отсутствие таких договоров не позволяло компаниях оказывать услуги электроснабжения, а также осуществлять своевременную ликвидацию аварийных ситуаций.
В результате в отношении компаний и их руководителей были возбуждены дело об административных правонарушениях. Прокуратура предписала фирмам устранить нарушение и заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.
Напомним, что одна из представленных компаний уже давно бьет все рекорды по нарушениям и штрафам. Речь идет об УК ООО «МДМ-Комсервис». В ноябре прошлого года она стала рекордсменом по количеству отобранных домов из-за безответственной работы компании. Госжилнадзор по Волгоградской области уже давно порывается лишить компанию лицензии на право управлять многоквартирными домами, но пока организация продолжает работать.
Юлия Соболева
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