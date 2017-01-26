В Волгограде оштрафовали УК за отсутствие договоров на электроэнергию

Прокуратура Волгограда провела проверку работы управляющих компаний ООО «Мегаполис», ООО «Эксжилком», ООО «МДМ-Комсервис», ООО «Комплекс», ООО «ВЭК». В результате проверки выло выявлено, что организации не заключали договоры с поставщиками электроэнергии.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, отсутствие таких договоров не позволяло компаниях оказывать услуги электроснабжения, а также осуществлять своевременную ликвидацию аварийных ситуаций.

В результате в отношении компаний и их руководителей были возбуждены дело об административных правонарушениях. Прокуратура предписала фирмам устранить нарушение и заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Напомним, что одна из представленных компаний уже давно бьет все рекорды по нарушениям и штрафам. Речь идет об УК ООО «МДМ-Комсервис». В ноябре прошлого года она стала рекордсменом по количеству отобранных домов из-за безответственной работы компании. Госжилнадзор по Волгоградской области уже давно порывается лишить компанию лицензии на право управлять многоквартирными домами, но пока организация продолжает работать.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress