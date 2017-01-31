Судебные тяжбы «Химпрома» оставили работников без зарплат

Процедура банкротства ВОАО«Химпром» уже давно находится в вялотекущем состоянии. Предприятие было признано банкротом еще в ноябре 2012 года, однако судебные процессы по этому делу тянутся до сих пор.

Уже несколько лет стороны процесса то и дело обвиняют друг друга в искусственном затягивании, а суды все откладываются и переносятся. За все время судебных тяжб у предприятия успело смениться четыре конкурсных управляющих. И вот сейчас все не может решиться вопрос о назначении пятого.

Как сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой на открытое обращение сотрудников предприятия, конкурсного управляющего у «Химпрома» официально нет уже более двух месяцев.

На эту должность совет кредиторов уже неоднаратно утверждал члена НП СРО ОАУ «Авангард» Виктора Маркова, который никак не может приступить к обязанностям из-за отсутствия решения суда.

Вопрос о «Химпроме» должен был формально решиться еще в конце декабря. Однако тогда в материалах дела была найдена опечатка.

Вместо слов о том, что руководителю стратегического предприятия по закону разрешен доступ к документам под грифом «совершенно секретно», было указано, что управляющий может быть допущен к материалам «особой важности». Эта оплошность стала причиной переноса дела на месяц.

Все это время предприятие оставалось и продолжает оставаться без руководителя. В свою очередь «Промсвязьбанк», который обеспечивает предприятие финансами, заявил, что не может перечислять деньги предприятию без управляющего.

Таким образом, около двухсот сотрудников компании остались без зарплат. Совсем скоро срок задолженности перед работниками станет больше двух месяцев, что грозит предприятию уголовным делом.

Сегодняшнее заседание в Волгоградском арбитражном суде должно было разрешить исход дела. Однако один из кредиторов ООО «РТ-Капитал» настоял на очередном переносе рассмотрения.

Против такого решения на заседании попытались выступить кредиторы «Нижноватомэнергосбыт», «Волгоградэнергосбыт» и «Ренова Эссенс Лимитед». Их представители обвинили компанию «РТ-Капитал» в попытке «рейдерского перехвата».

Однако никакие доводы кредиторов относительно «РТ-Капитал» не повлияли на решение судьи. Ольга Толмачева удовлетворила ходатайство компании об очередном переносе заседания на 20 февраля.

В результате ВОАО «Химпром» почти на месяц снова остался без конкурсного управляющего, а работники без заработанных денег.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress