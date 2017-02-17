На территории Волгоградской области начинают отступать холода. Синоптики прогнозируют до +5 градусов на 23 февраля.

Как сообщают метеорологи Гидрометцентра России, в Волгоградской области начинается потепление.

Последний мороз ударит по Волгограду в ночь с 17 по 18 февраля. Ожидается, что в городе температура опустится до -14...-16. Кроме этого город окутает туман. Днем в субботу температура поднимется до 0 градусов.

Воскресенье встретит горожан небольшими осадками в виде мокрого снега и температурой в -2...-4. Днем ожидается +1...+3 и довольно сильный ветер с порывами до 15 м/с.

На следующей неделе температура будет держаться в районе нуля. Вечером планируется -2...-5, а днем до +5. Однако омрачит длинные выходные с 23 по 26 февраля дождливая и пасмурная погода.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»