Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|На следующей неделе волгоградцев ждет плюсовая температура
|Волгоград Общество
|17.02.2017 14:05
|
На территории Волгоградской области начинают отступать холода. Синоптики прогнозируют до +5 градусов на 23 февраля.
Как сообщают метеорологи Гидрометцентра России, в Волгоградской области начинается потепление.
Последний мороз ударит по Волгограду в ночь с 17 по 18 февраля. Ожидается, что в городе температура опустится до -14...-16. Кроме этого город окутает туман. Днем в субботу температура поднимется до 0 градусов.
Воскресенье встретит горожан небольшими осадками в виде мокрого снега и температурой в -2...-4. Днем ожидается +1...+3 и довольно сильный ветер с порывами до 15 м/с.
На следующей неделе температура будет держаться в районе нуля. Вечером планируется -2...-5, а днем до +5. Однако омрачит длинные выходные с 23 по 26 февраля дождливая и пасмурная погода.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние комментарии
-
Бизнесмен довёл до крайности молодую жену
-
>Тогда мужчина перешёл к более действенным способам — начал избивать подчинённую. Через три недели ... >>
-
-
В Волгограде появится храм Ксении Петербургской
-
Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости
-
«Матка арабской женщины – моё самое сильное оружие» (Ясир Арафат). Сейчас мы уже имеем более 10 ... >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
Главный плюс нового способа пополнения, это безналичный способ, потому что раннее всё это дело ... >>
-
-
Котлеты по-киевски в столовой МИДа переименовали в котлеты по-крымски
-
Волгоград неполиткорректн о отстает. Надо догонять. Не стоять на месте! ) >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
Я чего-то не понимаю? "Согласно тексту решения, с 1 февраля регионам страны будут присвоены статусы по ... >>
-
-
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
Пашка Пашка как же так??????? Пусть земля Вам будет пухом!!!! P.S. Погибло трое парней. >>
-