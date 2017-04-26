В Волгограде до конца года сдадут два долгостроя



В Ворошиловском районе Волгограда возобновлено строительство «замороженных» домов. Об этом сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе областной администрации.



Так, два многоквартирных дома по улицам Лавочкина и Огарева будут достроены к концу 2017 года. При этом дополнительно будут привлечены средства дольщиков.



Напомним, что дом номер 7 по улице Лавочкина планировался к сдаче в эксплуатацию в первом квартале 2014 года. По словам заместителя губернатора области Валентины Гречиной, которая инспектировала данный объект, многоэтажка возводится хорошими темпами согласно графика.



Что касается дома номер 6 по улице Огарева, то его обещают закончить к началу отопительного сезона.



Следует сказать, что в мэрии отмечают положительную тенденцию относительно завершения волгоградских долгостроев.



- В целом по итогам 2016 года в регионе завершено строительство 12 жилых объектов, защищены права 709 дольщиков. За аналогичный период 2015 года введено в эксплуатацию десять долгостроев, защищены права 444 граждан, - рассказали в администрации региона.



Интересно, что вопрос с обманутыми дольщиками ЖК "Доминант" и ЖК "Парк Европейский" по-прежнему остается открытым. Напомним, что компания «Квартстрой», которая является застройщиком этих жилых комплексов, вот уже несколько лет откладывает сдачу домов в эксплуатацию.



Полина Макарова

Фото: Администрация области