В Волгограде дорожники ремонтируют улицу Кубанскую

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, продрядчик завершит восстановление дорожного полотна от улицы Коммунистической до улицы Рокоссовского уже в мае. Всего на улице Кубанской заменят около 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и более 4 тысяч квадратных метров тротуарных дорожек. Помимо этого в порядок приведут ливнеприемники.

Сообщается, что рабочие еще 10 марта приступили к подготовительному этапу ремонта дороги. Однако из-за осадков и холодов бригадам пришлось на время прервать работы.

- Сейчас подрядная компания динамично наверстывает упущенное из-за непогоды время и к третьей декаде мая планирует завершить асфальтирование, - отметили в мэрии.



На сегодняшний день на улице Кубанской установлены садовые и дорожные бордюры, на 90% уложен асфальт на тротуаре, полностью отфрезеровано изношенное покрытие. Также, в настоящее время здесь ведутся работы по устройству выравнивающего слоя. После их завершения рабочие планируют приступить к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, на объекте обещают установить дорожные знаки и выполнить разметку.



Полина Макарова

ФОТО: Администрация Волгограда