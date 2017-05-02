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|В Волгограде дорожники ремонтируют улицу Кубанскую
|Волгоград
|02.05.2017 10:41
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, продрядчик завершит восстановление дорожного полотна от улицы Коммунистической до улицы Рокоссовского уже в мае. Всего на улице Кубанской заменят около 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и более 4 тысяч квадратных метров тротуарных дорожек. Помимо этого в порядок приведут ливнеприемники.
Сообщается, что рабочие еще 10 марта приступили к подготовительному этапу ремонта дороги. Однако из-за осадков и холодов бригадам пришлось на время прервать работы.
- Сейчас подрядная компания динамично наверстывает упущенное из-за непогоды время и к третьей декаде мая планирует завершить асфальтирование, - отметили в мэрии.
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