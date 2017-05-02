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В Волгограде дорожники ремонтируют улицу Кубанскую Печать
Волгоград
02.05.2017 10:41

В Волгограде дорожники ремонтируют улицу Кубанскую

Дорожные рабочие приступили к асфальтированию проезжей части на улице Кубанская.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, продрядчик завершит восстановление дорожного полотна от улицы Коммунистической до улицы Рокоссовского уже в мае. Всего на улице Кубанской заменят около 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и более 4 тысяч квадратных метров тротуарных дорожек. Помимо этого в порядок приведут ливнеприемники.

Сообщается, что рабочие еще 10 марта приступили к подготовительному этапу ремонта дороги. Однако из-за осадков и холодов бригадам пришлось на время прервать работы.

- Сейчас подрядная компания динамично наверстывает упущенное из-за непогоды время и к третьей декаде мая планирует завершить асфальтирование, - отметили в мэрии.


На сегодняшний день на улице Кубанской установлены садовые и дорожные бордюры, на 90% уложен асфальт на тротуаре, полностью отфрезеровано изношенное покрытие. Также, в настоящее время здесь ведутся работы по устройству выравнивающего слоя. После их завершения рабочие планируют приступить к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, на объекте обещают установить дорожные знаки и выполнить разметку.


Полина Макарова
ФОТО: Администрация Волгограда

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