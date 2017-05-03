О фонтане "Детский хоровод" в сквере им. Симбирцева снова заговорили. И снова в негативном ключе. Как сообщает "СоцИнформБюро", открытый с помпой в 2013 году фонтан напротив железнодорожного вокзала в Волгограде снова начал разрушаться. Снимок фонтана с отвалившейся плиткой, который появился в одной из популярных групп в социальной сети ВКонтакте, вызвал всеобщее негодование. Пользователи резонно заметили, что "фонтан показывает гостям лицо нашего города, как оно есть" и это "настоящий позор - вот так встречать гостей города". Кто-то даже отметил, что "в Волгограде все многострадальное и единственное, что не разрушается - это мельница на Панораме". Напомним, фонтан "Детский хоровод" заработал в Волгограде 23 августа 2013 года. На открытие фонтана прибыл даже президент России Владимир Путин. Однако, через несколько дней, после того как перерезали ленточку, скульптуры покрылись ржавчиной. Была проведена экспертиза, которая установила, что при проектировании и изготовлении фонтана были допущены ошибки. Технические недостатки частично устранили и фонтан после небольшой реконструкции сначала запустили, а затем закрыли на зимний период. Уже после зимы, весной 2014 года на фонтане в сквере им. Симбирцева установили новый электронасос. По словам целого ряда источников, дорогостоящий прибор поставило бесплатно предприятие "Теплоимпорт". Сделано это было по устному распоряжению главы Волгограда Андрея Косолапова, имевшего непосредственное отношение к этой организации до своего назначения. 7 мая 2014 года фонтан после зимы был запущен вновь. Запуск фонтана на Привокзальной площади приурочили к торжественному открытию здания вокзала, отреставрированного после террористического акта, который произошел 29 декабря 2013 года. Власти пообещали, что проблем с фонтаном больше быть не должно. Однако, история повторяется. В чем причина разрушения на этот раз - пока не известно. Как ранее писало "СоцИнформБюро", передача объекта в собственность муниципалитету арендатором территории, на которой установлен фонтан, тянулась несколько лет. Собственно, на балансе ООО "Мир", выполнившее благоустройство территории, как и чашу для "Детского хоровода" на безвозмездной основе, фонтан таки остался. Все договоренности и обещания мэрии остались не выполнены. Некоторые СМИ даже назвали это скандалом, а в мэрии комментировали, что "процесс продолжается". Предприятие "Мир" через суд пыталось передать на баланс мэрии сооружение, однако представители города всячески увиливали. И даже пытались признать фонтан "Детский хоровод" самостроем. И это фонтан, который, напомним, открывал лично президент Владимир Путин. В настоящее время собственник уже определен: фонтан удалось поставить на баланс МУ "Волгоградзеленхоз" только спустя три года после открытия, в 2016 году. В администрации города заверили, что смета уже составлена и скоро начнутся ремонтные работы на объекте. - Запланированы работы, смета уже составлена. К сожалению, до праздников сделать не успеем, работы начнутся после. Будут проводиться облицовочные работы, то есть у фонтана поврежден только внешний вид, а как гидротехническое сооружение - фонтан работает исправно, - рассказали в пресс-службе мэрии. Наша справка: Фонтан известен по кадрам кинохроники и фотографиям фронтовых корреспондентов. 75 лет назад, 23 августа 1942 года снимок фонтана, чудом уцелевшего после массированной бомбардировки города немецкой авиацией, обошел страницы изданий во всем мире. Анна Павлова ФОТО: группа ВКонтакте "Жесть Волгограда" Следующая >