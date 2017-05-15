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Дожди и похолодание ждут волгоградцев в начале недели Печать
Волгоград
15.05.2017 09:48

Дожди и похолодание ждут волгоградцев в начале недели

В ближайшие дни в регионе ожидаются дожди и грозы.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в Волгоградском центре гидрометеорологии, в области в первые дни рабочей недели синоптики прогнозируют непогоду.

Так, сегодня, 15 мая, в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем не превысит +19 градусов.

Во вторник, 16 мая, по прогнозам в регионе также ожидаются кратковременные дожди. При этом грозы маловероятны. Температура воздуха ночью - +7...+12 градусов, местами столбики термометров покажут всего +3 градуса. Днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

В среду, 17 мая, синоптики снова прогнозируют дожди и  грозы. Ветер восточный с переходом на северный, северо-западный 6-11 м/с. Однако, при грозе его порывы будут достигать 13-18 м/с. Температура ночью по области составит +8...+13 градусов, а местами всего +5 градусов. Днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

В областном центре кратковременные дожди пройдут утром и днем сегодня, 15 мая. Воздух прогреется максимум до +19 градусов.

Во вторник, 16 мая, лишь утром ожидаются кратковременные осадки в виде дождей, а днем будет сухо. При этом синоптики говорят, что вечером возможна гроза. Днем будет +16...+18 градусов. 

К середине недели значительных изменений в погоде не случится. Так, в городе-герое 17 мая будет дождливо, временами пройдут грозы. Температура воздуха днем не превысит +16 градусов.

Ольга Титова
ФОТО: globallookpress

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