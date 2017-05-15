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В Волгограде автомобилист спас бездомного кота Печать
Волгоград
15.05.2017 13:01

В Волгограде автомобилист спас бездомного кота

Кот в поисках тепла забрался под капот автомобиля.


Как рассказал ИА «СоцИнформБюро» неравнодушный волгоградец Игорь, сегодня утром, 15 мая, он сел за руль своего авто, завел двигатель и услышал надрывное мяуканье. Мужчина не сразу понял, где источник звука. Сначала он обошел парковку, затем решил заглянуть под капот своего автомобиля и обнаружил там кота.

- Открыл капот, а там такое чудо сидит. Сорок минут вытаскивал его, он не хотел даваться в руки, бил меня лапой. Пришлось повозиться. Весь промок, но в итоге сумел достать котика, - рассказал Игорь.

По словам волгоградца, как только пушистое животное оказалось на свободе, то тут же вырвалось из рук и убежало.

После инцидента Игорь обратился к горожанам через социальные сети с просьбой быть внимательнее и регулярно проверять свои авто, чтобы избежать трагедии.

Ведь подобные случаи не редкость. Часто кошки в поисках тепла забираются либо под колеса, либо в моторное пространство машины. В момент запуска двигателя, животное попадает под ремень газораспределительного механизма и может погибнуть.

Ольга Титова
Фото: Игорь, группа Вконтакте «Жесть Волгограда»

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