В Волгограде автомобилист спас бездомного кота



Как рассказал ИА «СоцИнформБюро» неравнодушный волгоградец Игорь, сегодня утром, 15 мая, он сел за руль своего авто, завел двигатель и услышал надрывное мяуканье. Мужчина не сразу понял, где источник звука. Сначала он обошел парковку, затем решил заглянуть под капот своего автомобиля и обнаружил там кота.

- Открыл капот, а там такое чудо сидит. Сорок минут вытаскивал его, он не хотел даваться в руки, бил меня лапой. Пришлось повозиться. Весь промок, но в итоге сумел достать котика, - рассказал Игорь.

По словам волгоградца, как только пушистое животное оказалось на свободе, то тут же вырвалось из рук и убежало.

После инцидента Игорь обратился к горожанам через социальные сети с просьбой быть внимательнее и регулярно проверять свои авто, чтобы избежать трагедии.

Ведь подобные случаи не редкость. Часто кошки в поисках тепла забираются либо под колеса, либо в моторное пространство машины. В момент запуска двигателя, животное попадает под ремень газораспределительного механизма и может погибнуть.

Ольга Титова

Фото: Игорь, группа Вконтакте «Жесть Волгограда»