В Волгограде автомобилист спас бездомного кота

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|Волгоград
|15.05.2017 13:01
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- Открыл капот, а там такое чудо сидит. Сорок минут вытаскивал его, он не хотел даваться в руки, бил меня лапой. Пришлось повозиться. Весь промок, но в итоге сумел достать котика, - рассказал Игорь.
По словам волгоградца, как только пушистое животное оказалось на свободе, то тут же вырвалось из рук и убежало.
После инцидента Игорь обратился к горожанам через социальные сети с просьбой быть внимательнее и регулярно проверять свои авто, чтобы избежать трагедии.
Ведь подобные случаи не редкость. Часто кошки в поисках тепла забираются либо под колеса, либо в моторное пространство машины. В момент запуска двигателя, животное попадает под ремень газораспределительного механизма и может погибнуть.
Ольга Титова
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