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|Волжская ГЭС снижает сбросы воды
|Волгоград
|16.05.2017 18:00
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе гидроэлектростанции, в соответствии с указанием Федерального агентства водных ресурсов Волжская ГЭС приступила к завершению весеннего половодья.
Сегодня досрочно завершается сброс воды в максимальном объеме 25 тысяч кубометров в секунду. В дальнейшем каждый день расходы воды будут снижать сразу на 2 тысячи кубометров в секунду. Таким образом, к 20 мая объемы сбросов составят всего 17 тысяч кубометров в секунду.
Отметим, что ранее на Волжской ГЭС сообщали, что максимальные сбросы будут идти вплоть до 20 мая включительно.
Полина Макарова
ФОТО: Волжская ГЭС
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