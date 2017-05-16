Волжская ГЭС снижает сбросы воды

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе гидроэлектростанции, в соответствии с указанием Федерального агентства водных ресурсов Волжская ГЭС приступила к завершению весеннего половодья.

Сегодня досрочно завершается сброс воды в максимальном объеме 25 тысяч кубометров в секунду. В дальнейшем каждый день расходы воды будут снижать сразу на 2 тысячи кубометров в секунду. Таким образом, к 20 мая объемы сбросов составят всего 17 тысяч кубометров в секунду.

Отметим, что ранее на Волжской ГЭС сообщали, что максимальные сбросы будут идти вплоть до 20 мая включительно.

Полина Макарова

ФОТО: Волжская ГЭС