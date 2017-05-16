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Волжская ГЭС снижает сбросы воды Печать
Волгоград
16.05.2017 18:00

Волжская ГЭС снижает сбросы воды

С 16 мая Волжская ГЭС завершает работу в режиме максимально установленных сбросов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе гидроэлектростанции, в соответствии с указанием Федерального агентства водных ресурсов Волжская ГЭС приступила к завершению весеннего половодья.

Сегодня досрочно завершается сброс воды в максимальном объеме 25 тысяч кубометров в секунду. В дальнейшем каждый день расходы воды будут снижать сразу на 2 тысячи кубометров в секунду. Таким образом, к 20 мая объемы сбросов составят всего 17 тысяч кубометров в секунду.

Отметим, что ранее на Волжской ГЭС сообщали, что максимальные сбросы будут идти вплоть до 20 мая включительно.

Полина Макарова 

ФОТО: Волжская ГЭС

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