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|В Волгоградской области идет профилактика пожаров
|Волгоград
|14.06.2017 15:29
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Комплексные мероприятия по всей области проводятся в рамках акции «Остановим огонь вместе». Так, в селе Горный Балыклей специалисты противопожарной службы вместе с сельчанами организуют субботник, в ходе которого они очистят местность от горючих отходов, мусора и сухой растительности, а также вспомнят о правилах пожарной безопасности и средствах пожаротушения в частных домах.
Напомним, с 30 марта в регионе объявлен пожароопасный сезон. В связи с этим профильные службы проводят регулярные рейды в населенных пунктах и местах отдыха. Нарушители привлекаются к административной ответственности.
Полина Макарова
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