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В Волгоградской области идет профилактика пожаров Печать
Волгоград
14.06.2017 15:29

В Волгоградской области идет профилактика пожаров

В регионе реализуется комплекс противопожарных мероприятий.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, с конца марта 2017 года в регионе профильные службы принимают меры для предупреждения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Так, после рейдов противопожарной службы в апреле-июне ликвидировано почти 400 несанкционированных свалок. Также, оштрафованы 330 нарушителей пожарной безопасности.

Комплексные мероприятия по всей области проводятся в рамках акции «Остановим огонь вместе». Так, в селе Горный Балыклей специалисты противопожарной службы вместе с сельчанами организуют субботник, в ходе которого они очистят местность от горючих отходов, мусора и сухой растительности, а также вспомнят о правилах пожарной безопасности и средствах пожаротушения в частных домах.

Напомним, с 30 марта в регионе объявлен пожароопасный сезон. В связи с этим профильные службы проводят регулярные рейды в населенных пунктах и местах отдыха. Нарушители привлекаются к административной ответственности.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба губернатора

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