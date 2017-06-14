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|Волгоградцы снова останутся без центрального пляжа
|Волгоград
|14.06.2017 17:14
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- Сначала будут завершены работы по строительству рокадной дороги, которые должны закончить осенью текущего года. Потом будет рассматриваться вопрос о благоустройстве пляжа, - пояснил директор ЦПКиО Андрей Жарков.
Таким образом, волгоградцы снова останутся без места отдыха у воды в центе. При этом, по сообщению пресс-службы губернатора, летом 2017 года официальные пляжи появятся в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.
Так, полноценные пляжи с купанием и необходимым оснащением появятся на Спартановке напротив гостиницы «Старт» (ул. Грамши, д. 4), на Тулака в районе набережной, на острове Сарпинском и напротив поселка XIX партсъезда на правом берегу Волго-Донского судоходного канала в Красноармейском.
Без купания горожане смогут отдохнуть в Краснооктябрьском районе около яхт-клуба «Пилигрим» и на песчаном берегу в поселке Нижний Тракторный.
Подготовку территорий под пляжи начнут после окончания паводка. Сообщается, что все места отдыха у воды очистят от камыша и мусора, оборудуют урнами, грибками, биотуалетами и контейнерами для сбора мусора. Помимо этого, водолазы проверят дно акватории и возьмут пробы воды. Разрешение на купание будет приниматься только после результатов этих обследований.
Полина Макарова
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