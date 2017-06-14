Волгоградцы снова останутся без центрального пляжа



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», центральный пляж Волгограда будет второй год подряд закрыт для отдыхающих. Откроется он не раньше, чем достроят Нулевую Продольную. Отметим, что с этого года центральный пляж перешел в ведение ЦПКиО.

- Сначала будут завершены работы по строительству рокадной дороги, которые должны закончить осенью текущего года. Потом будет рассматриваться вопрос о благоустройстве пляжа, - пояснил директор ЦПКиО Андрей Жарков.

Таким образом, волгоградцы снова останутся без места отдыха у воды в центе. При этом, по сообщению пресс-службы губернатора, летом 2017 года официальные пляжи появятся в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

Так, полноценные пляжи с купанием и необходимым оснащением появятся на Спартановке напротив гостиницы «Старт» (ул. Грамши, д. 4), на Тулака в районе набережной, на острове Сарпинском и напротив поселка XIX партсъезда на правом берегу Волго-Донского судоходного канала в Красноармейском.

Без купания горожане смогут отдохнуть в Краснооктябрьском районе около яхт-клуба «Пилигрим» и на песчаном берегу в поселке Нижний Тракторный.

Подготовку территорий под пляжи начнут после окончания паводка. Сообщается, что все места отдыха у воды очистят от камыша и мусора, оборудуют урнами, грибками, биотуалетами и контейнерами для сбора мусора. Помимо этого, водолазы проверят дно акватории и возьмут пробы воды. Разрешение на купание будет приниматься только после результатов этих обследований.



Ранее сообщалось,что этим летом в регионе организуют 36 пляжей, в том числе в детских оздоровительных учреждениях. Кроме того, в текущем году власти области обещали усилить безопасность на местах отдыха у воды.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба губернатора