Волгоградский экскурсионный трамвай отметит свое двухлетие



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», этим летом волгоградский экскурсионный трамвай отмечает свое двухлетие. За это время участниками экскурсионных программ стали 3200 человек. Всего прошло 86 экскурсий.

В честь двухлетия экскурсионного трамвая 24 июня в 10:00, 12:30, 15:00 волгоградцы и гости города смогут совершить три путешествия по Центральному и Ворошиловскому районам. В поездках профессиональный экскурсовод расскажет об истории Волгограда легендах дореволюционного Царицына. Продолжительность каждой экскурсии – один час.

Напомним, маршрут «На трамвае по истории города» начинается от памятника трамваю в Городском саду. Затем по трамвайному кольцу участники экскурсии отправляются в поездку по исторической части города, где сохранился единственный участок бывшей царицынской трамвайной линии – от станции «Волгоград–II» до перекрестка улиц Баррикадной и Рабоче-Крестьянской.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»