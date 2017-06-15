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|Волгоградский экскурсионный трамвай отметит свое двухлетие
|Волгоград
|15.06.2017 12:51
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В честь двухлетия экскурсионного трамвая 24 июня в 10:00, 12:30, 15:00 волгоградцы и гости города смогут совершить три путешествия по Центральному и Ворошиловскому районам. В поездках профессиональный экскурсовод расскажет об истории Волгограда легендах дореволюционного Царицына. Продолжительность каждой экскурсии – один час.
Напомним, маршрут «На трамвае по истории города» начинается от памятника трамваю в Городском саду. Затем по трамвайному кольцу участники экскурсии отправляются в поездку по исторической части города, где сохранился единственный участок бывшей царицынской трамвайной линии – от станции «Волгоград–II» до перекрестка улиц Баррикадной и Рабоче-Крестьянской.
Полина Макарова
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