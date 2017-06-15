В Волгоградской области клещи покусали полторы тысячи человек



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 14 июня в регионе зафиксировано уже три случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Пострадавшими оказались два жителя Котельниковского района и один человек из Суровикинского района. Все трое заболели после присасывания клеща.

По состоянию на 8 июня в ЮФО специалисты зарегистрировали 43 случая заболевания. В Ростовской и Астраханской областях два случая оказались смертельными.

Всего по поводу клещевых укусов в медучреждения Волгоградской области уже обратилось 1472 человека, в том числе 529 детей. Напомним, что в начале июня пострадавших от укуса паразита было 1085 человек.

По данным ведомства на территории региона функционируют природные очаги следующих клещевых инфекций: Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз и лихорадка Ку.

Получить инфекцию человек может через присасывание зараженных клещей или при снятии их незащищенными руками.

В группу риска попадают жители сельской местности, пастухи, доярки, скотники, люди, занятые в забое и стрижке скота, а также в полеводческих и других сельхоз работах.

Отметим, что сезон клещей в Волгоградской области начался еще в начале марта. Сейчас специальные обработки проведены на территории почти 400 гектаров.

Специалисты напоминают, что после укуса клещом необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Запрещается самостоятельно снимать паразита незащищенными руками.

Полина Макарова

ФОТО: Роспотребнадзор по Волгоградской области