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|В Волгоградской области клещи покусали полторы тысячи человек
|Волгоград
|15.06.2017 17:18
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По состоянию на 8 июня в ЮФО специалисты зарегистрировали 43 случая заболевания. В Ростовской и Астраханской областях два случая оказались смертельными.
Всего по поводу клещевых укусов в медучреждения Волгоградской области уже обратилось 1472 человека, в том числе 529 детей. Напомним, что в начале июня пострадавших от укуса паразита было 1085 человек.
По данным ведомства на территории региона функционируют природные очаги следующих клещевых инфекций: Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз и лихорадка Ку.
Получить инфекцию человек может через присасывание зараженных клещей или при снятии их незащищенными руками.
В группу риска попадают жители сельской местности, пастухи, доярки, скотники, люди, занятые в забое и стрижке скота, а также в полеводческих и других сельхоз работах.
Отметим, что сезон клещей в Волгоградской области начался еще в начале марта. Сейчас специальные обработки проведены на территории почти 400 гектаров.
Специалисты напоминают, что после укуса клещом необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Запрещается самостоятельно снимать паразита незащищенными руками.
Полина Макарова
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