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|В Волгограде вновь заработал консервный завод
|Волгоград
|23.06.2017 17:54
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До банкротства консервный завод производил бренд «Огородников». Затем с конвейера несколько лет не сходили банки с консервированными овощами. Сегодня завод начинает возрождаться. Его дальнейшую деятельность обеспечит ООО «Мегаполис», которым распоряжается экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко.
Всего в завод хотят вложить около 300 миллионов рублей. В настоящее время производственные мощности находятся в аренде «Мегаполиса». Если инвестиции окупятся, то, возможно, промплощадку полностью выкупят.
По словам нынешнего руководства завода, почти все сырье для консервации закупается у местных фермеров.
- Сегодня с конвейера сошла первая партия маринованных огурцов. Они прибыли на завод с полей Быковского района области. Практически все овощи будут местными. Лишь часть мы будем закупать в Астраханской и Саратовской областях. К середине июля, когда поспеют другие овощи, помимо огурцов, мы начнем выпуск кабачковой и баклажанной икры, томатов, а также различных соусов, - рассказал директор консервного завода Владислав Минаев.
Сообщается также, что в области будут продавать лишь 10% выпускаемой продукции. По объективным причинам основную часть консервов реализуют в других регионах страны.
- Уже есть контракты с четырьмя продуктовыми сетями, одна из которых местная. Также сейчас есть запрос на продукцию из-за рубежа, - добавил Владислав Минаев.
Сейчас на заводе трудится около 70 сотрудников. Однако, по прогнозам руководства промплощадки, в июле число работников составит 300-400 человек.
Добавим, что продукция на консервном заводе будет выпускаться под брендами «Дары огородников» и «Усадьба атамана».
Полина Макарова
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