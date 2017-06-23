В Волгограде вновь заработал консервный завод



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на ИА «Волга-Каспий», в Волгограде спустя несколько лет простоя торжественно запустился консервный завод. По словам руководства ожившей промплощадки, до конца сезона здесь выпустят около девяти миллионов банок различной продукции.

До банкротства консервный завод производил бренд «Огородников». Затем с конвейера несколько лет не сходили банки с консервированными овощами. Сегодня завод начинает возрождаться. Его дальнейшую деятельность обеспечит ООО «Мегаполис», которым распоряжается экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко.

Всего в завод хотят вложить около 300 миллионов рублей. В настоящее время производственные мощности находятся в аренде «Мегаполиса». Если инвестиции окупятся, то, возможно, промплощадку полностью выкупят.

По словам нынешнего руководства завода, почти все сырье для консервации закупается у местных фермеров.

- Сегодня с конвейера сошла первая партия маринованных огурцов. Они прибыли на завод с полей Быковского района области. Практически все овощи будут местными. Лишь часть мы будем закупать в Астраханской и Саратовской областях. К середине июля, когда поспеют другие овощи, помимо огурцов, мы начнем выпуск кабачковой и баклажанной икры, томатов, а также различных соусов, - рассказал директор консервного завода Владислав Минаев.

Сообщается также, что в области будут продавать лишь 10% выпускаемой продукции. По объективным причинам основную часть консервов реализуют в других регионах страны.

- Уже есть контракты с четырьмя продуктовыми сетями, одна из которых местная. Также сейчас есть запрос на продукцию из-за рубежа, - добавил Владислав Минаев.

Сейчас на заводе трудится около 70 сотрудников. Однако, по прогнозам руководства промплощадки, в июле число работников составит 300-400 человек.

Добавим, что продукция на консервном заводе будет выпускаться под брендами «Дары огородников» и «Усадьба атамана».

Полина Макарова

ФОТО: ИА «Волга-Каспий»