В ближайшие дни в Волгограде будет сухо и жарко



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, в первые дни новой недели в Волгограде будет жаркая погода.

Сегодня, 26 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не будет, а температура воздуха составит +27...+29 градусов.

27 июня в Волгограде станет еще теплее. При этом осадков не будет, а температура воздуха днем составит +30...+32 градуса.

28 июня в городе-герое будет по-прежнему жарко и сухо. Столбик термометра покажет +31...+33 градуса. Ожидается переменная облачность.

Все дни скорость ветра составит 5-11 м/с. По области ожидается высокая пожароопасность.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»