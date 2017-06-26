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В ближайшие дни в Волгограде будет сухо и жарко Печать
Волгоград
26.06.2017 09:29

В ближайшие дни в Волгограде будет сухо и жарко

Синоптики обещают, что температура воздуха в начале рабочей недели будет достигать +33 градусов.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, в первые дни новой недели в Волгограде будет жаркая погода.

Сегодня, 26 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не будет, а температура воздуха составит +27...+29 градусов.

27 июня в Волгограде станет еще теплее. При этом осадков не будет, а температура воздуха днем составит +30...+32 градуса.

28 июня в городе-герое будет по-прежнему жарко и сухо. Столбик термометра покажет +31...+33 градуса. Ожидается переменная облачность.

Все дни скорость ветра составит 5-11 м/с. По области ожидается высокая пожароопасность.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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