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|В ближайшие дни в Волгограде будет сухо и жарко
|Волгоград
|26.06.2017 09:29
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Сегодня, 26 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не будет, а температура воздуха составит +27...+29 градусов.
27 июня в Волгограде станет еще теплее. При этом осадков не будет, а температура воздуха днем составит +30...+32 градуса.
28 июня в городе-герое будет по-прежнему жарко и сухо. Столбик термометра покажет +31...+33 градуса. Ожидается переменная облачность.
Все дни скорость ветра составит 5-11 м/с. По области ожидается высокая пожароопасность.
Полина Макарова
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