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Экстренный номер «112» появится во всех районах Волгоградской области Печать
Волгоград
26.06.2017 10:08

Экстренный номер «112» появится во всех районах Волгоградской области

К системе экстренного вызова «112» до конца текущего года подключат все муниципальные образования региона.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе областного комитета здравоохранения, через две недели жители Светлоярского, Среднеахтубинского, Ленинского, Городищенского, Быковского и Дубовского муниципальных районов смогут при необходимости позвонить по экстренному номеру службы спасения «112». А до конца 2017 года этот сервис будет доступен для всех образований региона.

Основной центр обработки вызовов системы «112» развернут на базе Центра управления и связи Волгоградской области. В настоящее время прием звонков от граждан осуществляется 38 диспетчерами. По данным службы, здесь каждый день принимают более 2,5 тысячи звонков от волгоградцев. Всего с начала 2017 года принято около 400 тысяч вызовов, из них 290 тысяч носили справочный характер.

Сообщается, что сейчас экстренная служба в два раза уменьшает время реагирования на вызов. Единый номер уже успешно работает в Волгограде и Волжском.

Наша справка:

Служба-112 создавалась для того, чтобы граждане могли в чрезвычайной ситуации позвонить на единый номер и вызвать сразу несколько экстренных служб, в том числе пожарную охрану, спасателей, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и службу «Антитеррор».

Обращаться по номеру «112» следует, если произошёл пожар или ДТП, вы стали свидетелем преступления, чувствуете сильный запах газа, стали жертвой домашнего насилия или, если вам или кому-либо ещё требуется неотложная медицинская помощь.

Экстренный вызов "112" един для всех операторов мобильных сетей, и звонок на него является для вас бесплатным.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба областного комитета здравоохранения

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