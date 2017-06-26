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|Экстренный номер «112» появится во всех районах Волгоградской области
|Волгоград
|26.06.2017 10:08
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Основной центр обработки вызовов системы «112» развернут на базе Центра управления и связи Волгоградской области. В настоящее время прием звонков от граждан осуществляется 38 диспетчерами. По данным службы, здесь каждый день принимают более 2,5 тысячи звонков от волгоградцев. Всего с начала 2017 года принято около 400 тысяч вызовов, из них 290 тысяч носили справочный характер.
Сообщается, что сейчас экстренная служба в два раза уменьшает время реагирования на вызов. Единый номер уже успешно работает в Волгограде и Волжском.
Наша справка:
Служба-112 создавалась для того, чтобы граждане могли в чрезвычайной ситуации позвонить на единый номер и вызвать сразу несколько экстренных служб, в том числе пожарную охрану, спасателей, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и службу «Антитеррор».
Обращаться по номеру «112» следует, если произошёл пожар или ДТП, вы стали свидетелем преступления, чувствуете сильный запах газа, стали жертвой домашнего насилия или, если вам или кому-либо ещё требуется неотложная медицинская помощь.
Экстренный вызов "112" един для всех операторов мобильных сетей, и звонок на него является для вас бесплатным.
Полина Макарова
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