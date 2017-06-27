«Концессии теплоснабжения» купили самосвалов на 20 миллионов рублей

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу «Концессий теплоснабжения», компания приобрела пять единиц новой спецтехники – маневренные «КАМАЗы», а также автокраны.

По словам директора по обеспечению производства Кирилла Дегтярева, «Концессии» в скором будущем купят еще несколько кранов, грузовых автомобилей и самосвалов, тракторов, фургонов и экскаваторов. Всего в текущем году планируется приобрести 63 единицы транспорта. На эти цели «Концессии» потратят в 2017-м почти 127 миллионов рублей.

Инвестиции привлекаются из средств негосударственных пенсионных фондов через, так называемые, концессионные облигации, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.

Добавим, для того чтобы вложения «Концессий теплоснабжения» и «Концессий водоснабжения» оправдались и заемные средства все-таки вернулись в пенсионные фонды, а сами предприятия, в свою очередь, могли бы извлекать прибыль, волгоградские депутаты попросили губернатора увеличить тарифы на тепло и воду сверхнормы.

Напомним, в конце 2016 года разразился настоящий скандал, когда вместо регламентированных федеральным центром 4,2%, было утверждено повышение на 9,8%. Всего лишь несколько депутатов высказались против данного решения, назвав повышение тарифа абсурдом и публично обвинив коллег в неприкрытом лоббировании интересов концессионера.

Как ранее сообщал депутат Облдумы Михаил Таранцов, власть просто обнаглела.

- Власти Волгоградской области перекладывают свои проблемы, а именно пустой бюджет, на плечи горожан. При этом всем рассказывают, что это муниципалитеты попросили администрацию области поднять тарифы ЖКХ. Хотя все прекрасно понимают, что это было решение губернатора и его команды, которое они навязали депутатам по всей области, - заявлял Михаил Таранцов.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба «Концессий теплоснабжения»