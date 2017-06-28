В Волгограде целый месяц обследуют опасный дом на Невской

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии города, в доме № 2 по улице Невская продолжается инструментальное обследование здания. По словам администрации, специалисты изучают объект с 29 мая. Теперь к этим исследованиям добавится анализ местного грунта. Отбор образцов должен показать состав и несущую способность почвы, на которой размещается опасный дом. Результаты будут готовы в течение двух недель. Исследованием грунта здесь занимается ООО «ГЕОСИМ».

- После получения данных о физико-механических свойствах грунта, мы сравним их с результатами предыдущих геологических исследований и сможем оценить ситуацию в динамике. Последние геологические исследования проводились в этом месте более семи лет назад, - пояснил директор подрядной организации Алексей Самусь.

По мнению экспертов, одной из основных причин изменения в состоянии капитальных конструкций стала именно деформация насыпных грунтов. Решение о судьбе дома на Невской будет приниматься после завершения всех обследований.

Напомним, 2 июня стало известно, что в Волгограде под угрозой обрушения находится второй подъезд жилого дома №2 по улице Невской. По сообщению жильцов разрушение здесь идет с 2007 года.

Жителям 16 квартир в целях безопасности рекомендовали переехать в помещения маневренного фонда или самостоятельно подыскать жилье. При этом ранее сообщалось, что стоимость съема помещений будет компенсирована волгоградцам из средств муниципального бюджета.

Однако получить оперативный комментарий от представителей мэрии по этому поводу не удалось.

Следует отметить, что только за июнь 2017-го в квартире на севере Волгограда обрушился потолок, а в доме в Красноармейском районе рухнул лестничный пролет.

Наша справка:



Дом № 2 по улице Невской построен в 1962 году и на текущий момент аварийным не признан. Здесь официально зарегистрировано 87 жителей. Известно, что пятиэтажкой занимается управляющая компания «Центрального района».

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба администрации Волгограда