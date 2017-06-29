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|Волгоград накроет жара до +35 градусов
|Волгоград
|29.06.2017 10:16
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, в город-герой приходит жаркая погода.
Сегодня, 29 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не будет, а температура воздуха составит +31...+33 градуса.
30 июня в Волгограде станет на пару градусов жарче. Столбик термометра покажет +32...+34. Ожидается небольшая облачность, но по-прежнему без осадков.
1 июля в течение дня в городе будет +33...+35 градусов. Все дни скорость ветра будет составлять 6-11 м/с. Однако временами ожидаются сильные порывы до 15 м/с.
По состоянию на 28 июня температура воды в Волге достигла +18,6 градусов.
Напомним, с 29 июня по 7 июля 2017 года в Палласовском, Николаевском, Старополтавском, Быковском, Ольховском, Серафимовичском и Кумылженском районах ожидается высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса.
В связи с этим ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов.
Полина Макарова
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