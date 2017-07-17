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В Волгограде экстренно сел самолет Москва-Ереван Печать
Волгоград
17.07.2017 15:28

В Волгограде экстренно сел самолет Москва-Ереван

Накануне вечером из-за плохого самочувствия одной из пассажирок экстренную посадку в воздушной гавани города-героя совершил самолет авиакомпании «Северный ветер». Рейс следовал из Москвы в Ереван.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро»в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт Волгограда», 16 июля командир самолета, который летел из Москвы в Ереван запросил экстренную посадку. Причиной этого стало плохое самочувствие одной из пассажирок воздушного судна. По некоторой информации женщина страдает онкозаболеванием.

- В 18:18 самолет приземлился в Волгограде. Сразу после приземления, женщине оказали первую помощь и доставили в городскую больницу. В 20:28 самолет продолжил полет по маршруту, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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