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|В Волгограде экстренно сел самолет Москва-Ереван
|Волгоград
|17.07.2017 15:28
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Как рассказали ИА «СоцИнформБюро»в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт Волгограда», 16 июля командир самолета, который летел из Москвы в Ереван запросил экстренную посадку. Причиной этого стало плохое самочувствие одной из пассажирок воздушного судна. По некоторой информации женщина страдает онкозаболеванием.
- В 18:18 самолет приземлился в Волгограде. Сразу после приземления, женщине оказали первую помощь и доставили в городскую больницу. В 20:28 самолет продолжил полет по маршруту, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Полина Макарова
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