В Волгограде назвали самые дорогие специальности

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в волгоградских вузах без учета филиалов в этом году предусмотрено 19 166 мест для абитуриентов. Из них 11 449 являются платными, а 7 717 - бесплатными. При этом учтены все формы обучения, места по целевым квотам и квотам специальных условий приема. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает председатель комитета Облдумы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Николай Лукьяненко.

Кроме этого, парламентарий составил список самых дорогих специальностей в волгоградских вузах. Согласно рейтингу, дороже всего знания обойдутся тем, кто решил поступать в Волгоградский государственный институт искусств и культуры и выбрал специальность «Искусство концертного исполнительства. Здесь год обучения обойдется абитуриенту почти в 287 тысяч рублей.

«Наноинженерия» стала самой дорогой специальностью в ВолГУ. Ее стоимость за год составляет 165 тысяч рублей.

В «Серебрякове» - вокальное искусство за 158 тысяч рублей; в ВолГТУ– «Проектирование ракет и ракетно-космических комплексов» - 157 тысяч рублей; во ВГАФКе – «Физическая культура и спорт» - почти 134 тысячи рублей; в институте управления – «Психология» - 127 тысяч рублей; в ВолГМУ – «Стоматология» - 109 тысяч рублей; в аграрном университете – «Электроэнергетика и электротехника» - 107,5 тысяч рублей; в ВГСПУ – «Ландшафтная архитектура» - почти 102 тысячи рублей.

- Все данные взяты из открытых источников, а именно сайтов региональных вузов, где размещены приказы об утверждении стоимости обучения за подписью ректоров, - пояснил Николай Лукьяненко.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress