В Волгограде обманутые дольщики снова остались без диалога

18 июля обманутые дольщики ЖК «Доминант» устроили пресс-конференцию с целью открыто обсудить проблемы своих долгостроев с представителями мэрии. Однако никто из приглашенных чиновников на мероприятии так и не появился. Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», в очередной раз инициативная группа дольщиков ЖК «Доминант» организовала встречу, чтобы наладить диалог с волгоградскими властями. На мероприятие была приглашена пресса, а также представители администрации Волгограда и депутаты областной и городской дум. В качестве ключевого спикера, который подтвердил свое участие, на пресс-конференции должен был выступить руководитель инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области Александр Сторожук. Однако, сославшись на занятость, приглашенные чиновники отказались прийти. Следует отметить, что при этом мэрия регулярно отчитывается о том, что готова вести и ведет диалог с обманутыми дольщиками, и ситуация по долгостроям в целом налаживается. Так, сегодня, 18 июля, на сайте областной администрации опубликован релиз, согласно которому до конца 2017 года будут достроены 14 из 35 проблемных многоквартирных домов. При этом какие именно долгострои сдадут и права каких именно дольщиков защитят не уточняется. Насколько известно дольщикам ЖК «Доминант» их это строительство не коснется. По словам членов инициативной группы, диалог с властями у них не клеится давно. Они обращались и продолжают обращаться за помощью к губернатору, руководителю инспекции стройнадзора, заместителю губернатора Гречине, президенту РФ Путину, министру строительства, его заместителю, депутатам, в прокуратуру, в отделения полиции. Представители власти при этом молчат, либо заявляют, что не в силах ничего сделать и откладывают разговор. Так ближайшую встречу с Валентиной Гречиной представителям ЖК «Доминант» удалось согласовать только на конец сентября. На вопрос корреспондента ИА «СоцИнформБюро», с чем обманутые дольщики связывают такое поведение властей, члены инициативной группы лишь развели руками. - Мы не знаем, почему региональные власти не выходят с нами на диалог. Мы просто в замешательстве. Мы регулярно пытаемся выйти с ними на контакт, найти компромиссы, но безрезультатно, - Полина Таубе, дольщик ЖК «Доминант». При этом дольщики ЖК «Доминат» уточняют, что диалога с властями нет и у собственников квартир в долгостроях ЖК «Династия», ЖК «Парк Европейский» и ЖК «Ахтуба Сити парк». Также, на пресс-конференции обсудили вопросы об инициировании массовой или одиночной голодовки дольщиками жилищного комплекса, а также продолжение проведения протестных акций, как единственных способов обратить на себя внимание. Так, во вторник, 25 июля, в рамках всероссийской акции обманутые дольщики ЖК «Доминант», ЖК «Династия», ЖК «Парк Европейский» и ЖК «Ахтуба Сити парк» соберутся на митинг на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе. Среди приглашенных вновь значатся представители мэрии и депутаты. По словам представителей инициативной группы дольщиков ЖК «Доминант», если региональные власти проигнорируют и это мероприятие, они инициируют массовую или одиночную голодовку. Напомним, 8 июля, на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе прошел очередной митинг дольщиков жилых комплексов «Доминант», «Парк Европейский» и «Ахтуба Сити-парк». Свыше 150 человек снова пытались напомнить власти о том, как их обманули и оставили без крыши над головой. Однако это мероприятие волгоградские власти оставили без внимания. На митинге появился лишь глава Госстройнадзора по Волгоградской области Алексей Олейников. В итоге дольщики составили резолюцию местным властям и Президенту России. Следует добавить, что по итогам пресс-конференции, оказалось, что некий представитель администрации все-таки присутствовал на событии. Однако мужчина отказался даже представиться, но свою причастность к мэрии не отрицал. Также он не объяснил с какой целью посетил данное мероприятие и что думает относительно сложного положения обманутых дольщиков. Наша справка: Строительство ЖК «Доминант» началось в 2008 году. Застройщик комплекса - «Квартстрой-ВГ». Сдавать объект планировали в 2011-м. ЖК «Доминант» представляет собой три 24-этажных дома по строительному адресу Туркменская, 6. Сейчас строения готовы на 70-75-95%. Известно, что один из домов даже отапливается. По некоторым данным на завершение работ в «Доминанте» не хватает буквально 150-180 миллионов рублей. В настоящее время порядка 300 семей ждут своих законно приобретенных квартир, многие из них продолжают выплачивать ипотеку. Летом 2017 года началась процедура наблюдения по делу о банкротстве «Квартстрой-ВГ». В случае признания организации банкротом, объект могут продать с молотка. В этом случае дольщики останутся без квартир и полного возмещения их стоимости. Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >