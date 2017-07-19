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В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
|Волгоград
|19.07.2017 11:26
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня, 19 июля, в ходе заседания гордумы, депутаты рассмотрели отчет главы города без его доклада и в электронном виде. Парламентарии самостоятельно изучили письменный текст отчета, где говорится о большой работе, проделанной чиновниками. При этом Андрей Косолапов присутствовал в зале заседаний, а согласно восьмой главе действующего регламента, голосование по результатам работы гордумой принимается после доклада.
Единственным, кто возмутился по данному поводу, стал Дмитрий Крылов. Парламентарий начал задавать вопросы лично городскому главе.
- Что за 2016 год дума сделала в интересах жителей? – спросил у Косолапова Крылов.
В ответ нардеп услышал, что за прошлый год дума провела 195 заседаний комитетов, где было рассмотрено 600 вопросов. Такой ответ Крылова не устроил, поэтому депутат переспросил.
На что Андрей Косолапов сообщил о том, что представительный орган власти за прошлый год в интересах волгоградцев принял льготы на аренду муниципального имущества, льготы для многодетных семей по землепользованию, а также контроль за развитием коммунальной инфраструктуры.
Возмущение парламентария не заставило себя ждать.
- Какой контроль за ЖКХ? О чем вы говорите, если ЖКХ разворовывается? Что конкретно сделано в интересах жителей? Или, может, аутсорсинг детского питания был принят в интересах матерей и детей? – спросил у главы города Дмитрий Крылов.
На что Андрей Косолапов пояснил, все вопросы принимаются к рассмотрению гордумой через рецензию прокуратуры, контрольно-счетной палаты и контрольного управления.
Однако известно, что все эти решения подписываются лично главой Волгограда.
По итогам рассмотрения вопроса об отчете депутаты решили принять документ сведению. «За» выступил 31 депутат, 1 – воздержался, 1 – проголосовал «Против».
Полина Макарова
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