ИА «СоцИнформБюро» сообщает, что изменения в уставе города касаются уменьшения числа депутатов до 36 человек. Публичные слушания предлагается назначить на вечер 4 сентября в зале заседаний гордумы. Инициатором выступает фракция «Единая Россия» и глава города Андрей Косолапов.

Дмитрий Крылов выразил свое непонимание в обоснованности сокращения депутатов и выступил с предложением вынести на публичные слушания три вопроса.

- На чем основывается необходимость этого решения? Как я понимаю, вы хотите это сделать с целью экономии бюджета. Так, может, вы откажитесь от всех компенсаций и тогда экономия будет гораздо больше. Изначально избирательный округ состоял из 17 тысяч человек, потом вы его сделали 36 тысяч человек, сейчас вы предлагаете ещё его увеличить. Жители и так депутатов не видят, а теперь вообще не смогут достучаться до народных избранников. Мы должны тесно работать с гражданами, и теперь это станет ещё сложнее. Я предлагаю вынести на публичные слушаний три вопроса: первый - уменьшить число депутатов, второй - распустить думу, так как она работает не в интересах граждан и третий - отменить все компенсационные выплаты депутатам и посмотрим, что скажут жители. А то вы компенсации себе назначаете молча, а сокращение депутатов выносите на слушания, - заявил депутат Дмитрий Крылов.

В этом Крылова поддержал народный избранник Константин Колион. Он также высказался против таких изменений.

По итогам рассмотрения вопроса парламентарии назначили публичные слушания на 4 сентября в 18:00. «За» выступили 30 депутатов, 1 – воздержался, 2 – проголосовали «Против».

Предложения Дмитрия Крылова на слушания не прошли.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»