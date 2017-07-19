Движение по выделенке в Волгограде: штраф и прочие нюансы
В Волгограде в понедельник, 10 июля, вступила в силу новая схема движения на проспекте Ленина. С сег....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|Крылов: сократить депутатов, распустить думу, отменить компенсации парламентариям
|Волгоград
|19.07.2017 12:14
|
ИА «СоцИнформБюро» сообщает, что изменения в уставе города касаются уменьшения числа депутатов до 36 человек. Публичные слушания предлагается назначить на вечер 4 сентября в зале заседаний гордумы. Инициатором выступает фракция «Единая Россия» и глава города Андрей Косолапов.
Дмитрий Крылов выразил свое непонимание в обоснованности сокращения депутатов и выступил с предложением вынести на публичные слушания три вопроса.
- На чем основывается необходимость этого решения? Как я понимаю, вы хотите это сделать с целью экономии бюджета. Так, может, вы откажитесь от всех компенсаций и тогда экономия будет гораздо больше. Изначально избирательный округ состоял из 17 тысяч человек, потом вы его сделали 36 тысяч человек, сейчас вы предлагаете ещё его увеличить. Жители и так депутатов не видят, а теперь вообще не смогут достучаться до народных избранников. Мы должны тесно работать с гражданами, и теперь это станет ещё сложнее. Я предлагаю вынести на публичные слушаний три вопроса: первый - уменьшить число депутатов, второй - распустить думу, так как она работает не в интересах граждан и третий - отменить все компенсационные выплаты депутатам и посмотрим, что скажут жители. А то вы компенсации себе назначаете молча, а сокращение депутатов выносите на слушания, - заявил депутат Дмитрий Крылов.
В этом Крылова поддержал народный избранник Константин Колион. Он также высказался против таких изменений.
По итогам рассмотрения вопроса парламентарии назначили публичные слушания на 4 сентября в 18:00. «За» выступили 30 депутатов, 1 – воздержался, 2 – проголосовали «Против».
Предложения Дмитрия Крылова на слушания не прошли.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние комментарии
-
В Волгограде перед судом предстал растлитель своей 9-летней дочери
-
Ужас >>
-
-
На севере Волгограда автоледи на иномарке сбила 4-летнего ребенка
-
В Волгограде заведующая медучреждением отправится в колонию за "мертвые души"
-
а меня освободили! >>
-
-
В Волгограде обманутые дольщики снова остались без диалога
-
Никто не отвечает на вопрос о том, почему не хватило денег. Плохо посчитали или деньги украли? >>
-
-
Волгоград на самом "дне" списка комфортных для жизни городов в России
-
С таким руководством области и не удивительно, Волгоград вообще днище... >>
-
-
Полицейские «накрыли» притон с проститутками
-
Правительство России запретило мимозу
-
Мимоза хостилис, которую внесли в список запрещенных растений, не имеет отношения к мимозе, цветы ... >>
-
-
У волгоградцев в платежках за услуги ЖКХ появится еще одна строка
-
Дождётесь-скоро все дружно перестанут платить за услуги ЖКХ! И так бремя непосильно! А власти всё ... >>
-