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|Волгоградские депутаты проголосовали «За» льготный проезд на трамвае для пенсионеров
|Волгоград
|19.07.2017 12:49
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Согласно документу, к принятой в апреле городской Думой линейке льготных тарифов добавляется еще один «Льготный проездной (трамвай)». Билет длительного пользования предоставляет право на 45 поездок в течение календарного месяца на городском наземном трамвае за 450 рублей. Таким образом, расчетная стоимость одной поездки при данном тарифе снижается вдвое до 10 рублей.
Сегодня, 19 июля, народные избранники поддержали данный проект. Решение вступит в силу с момента опубликования.
Полина Макарова
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