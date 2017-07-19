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|В Волгограде откроют 63 точки по продаже бахчевых
|Волгоград
|19.07.2017 15:35
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в администрации Волгограда, приобрести арбузы и дыни в ближайшее время будет возможно в нескольких районах города.
Так, в Краснооктябрьском районе развернется ярмарка на пересечении улицы Пельше и Второй продольной, а также около рынка «Северный». В Советском районе закупиться бахчевыми можно будет на трассе перед поселком Горный и в рабочем поселке Горьковском, в Красноармейском районе - на улице Плеханова,а в Кировском - на улице Добролюбова.
Горожанам настоятельно рекомендуется покупать арбузы и дыни исключительно в санкционированных местах торговли, поскольку они оснащены всем необходимым и качество товара подтверждено сертификатами соответствия. Регламентированные площадки будут размещены вдали от сетей, арок, газонов, остановок, обочин и перекрестков.
Полина Макарова
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